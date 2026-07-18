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खुद डिजाइन और फैब्रिक चुनकर बनवाएं को-ऑर्ड सेट, परफेक्ट लुक पाने के लिए देखें 7 पैटर्न

आजकल कोऑर्ड सेट बहुत ज्यादा फैशन में है और बहुत से लोग इसे रेडीमेड बनवाने की जगह अपने फैब्रिक और अपनी पसंद के डिजाइन के साथ स्टिच करवाना चाहते हैं। ऐसे में हम आपके लिए को ऑर्ड के 7 बेहतरीन पैटर्न लेकर आए हैं। देखें- 

Avantika JainJul 18, 2026 06:30 pm IST
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को-ऑर्ड्स बनवाने लिए डिजाइन और फैब्रिक

को-ऑर्ड सेट इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड में है। डेली वियर हो या फिर ऑफिस वियर हर कोई को-ऑर्ड सेट पहनना पसंद करता है। ये कम्फर्टेबल होते हैं और दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। यहां हम 7 डिजाइन लेकर आए हैं। जिन्हें आप अपनी पसंद के को-ऑर्ड्स सिलवाने के लिए देख सकते हैं। ये डिजाइन दिखने में काफी अच्छे और यूनीक हैं।

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फार्शी सलवार डिजाइन

आजकल फार्शी सलवार ट्रेंड में है। गर्मियों के मौसम में इस तरह की सलवार पहनकर आपको काफी रिलैक्सिंग महसूस हो सकता है। इसमें कुर्ते की लेंथ को शॉर्ट रखा गया है और स्लीव्स फुल हैं। ये हाफ नेक डिजाइन काफी अच्छा को-ऑर्ड में काफी अच्छा लगता है। इसे आप कॉटन फैब्रिक में बनवा सकते हैं। फोटो क्रेडिट- dimpledesignstudio

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डिफरेंट पैटर्न

अलग कुर्ता प्रिंट और पैंट का अलग प्रिंट भी काफी अच्छा लगता है। को-ऑर्ड बनवाने के लिए आप इस तरह के डिजाइन को चुनें। कॉटन फैब्रिक में बना ये डिजाइन काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट-dimpledesignstudio

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कट स्लीव्स को-ऑर्ड

कट स्लीव्स को-ऑर्ड गर्मियों के लिए बेहतरीन होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आप इस तरह के पैटर्न को बनवा सकते हैं। इसमें फार्शी सलवार की जगह प्लाजो बनवा सकते हैं। फोटो क्रेडिट- dimpledesignstudio

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प्रिंटेड पैटर्न

एक प्रिंटेड रेयॉन कपड़ा लें और उससे को-ऑर्ड सेट बनवाएं। इसे अच्छा लुक देने के लिए स्लीव्स और नेकलाइन पर एक मैचिंग लेस लगवाएं। ये डिजाइन वी नेक में अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- dimpledesignstudio

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अंब्रेला डिजाइन

सिंपल को-ऑर्ड को एक अलग लुक देने के लिए कुर्ते की लेंथ में अंब्रेला डिजाइन डलवाएं। इसे अट्रैकेटिव लुक के लिए बीड्स वाली लेस लगा सकते हैं। फोटो क्रेडिट-Alankrita Fashion

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प्लेन कुर्ता और प्रिंटेड प्लाजो

प्लेन कुर्ता के साथ प्रिंटेड प्लाजो काफी अच्छा लगता है। इस डिजाइन में हाफ नेक कुर्ता और फुल अंब्रेला स्लीव्स काफी अच्छी दिखती हैं। फोटो क्रेडिट- Jalandhar Silks

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बांधनी प्रिंट सेट

बांधनी प्रिंट का को-ऑर्ड सेट डिजाइन काफी अच्छा लगता है। ये कॉटन के फैब्रिक में आते हैं और इनमें आपको कई रंग मिल जाएंगे। डेली वियर के लिए ये डिजाइन काफी अच्छा है। फोटो क्रेडिट- alankrita_fashion

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