Basant Panchami Rangoli Designs 2026: वीणा, हंस और केसरिया रंग, सरस्वती पूजा के लिए बनाएं आकर्षक रंगोली डिजाइन

बसंत पंचमी 2026 के आकर्षक रंगोली डिजाइन

बसंत पंचमी 2026 के दिन जब घर के आंगन में मां शारदा के स्वागत की तैयारियां चल रही होती हैं, तो चौखट पर सजी आकर्षक रंगोली सिर्फ रंगों की कलाकृति नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और भक्ति की भी पहली अभिव्यक्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार, विद्या की देवी मां सरस्वती को सफेद और पीला रंग बेहद प्रिय माना गया है। यही वजह है कि उनके पूजन के मौके पर बनाई जाने वाली रंगोली में हल्दी सी पीली आभा और सफेद रंगों की पवित्रता का मेल भी जरूर देखने के लिए मिलता है। कोमल पंखुड़ियों वाले कमल से लेकर विद्या की प्रतीक पुस्तक, वीणा की सुरीली तान को उकेरती कोई आकृति के ये रंगोली डिजाइन, आपकी बसंत पंचमी को खास और शुभ बना सकते हैं।