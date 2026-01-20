Basant Panchami Rangoli Designs 2026: वीणा, हंस और केसरिया रंग, सरस्वती पूजा के लिए बनाएं आकर्षक रंगोली डिजाइन

बसंत पंचमी 2026 के दिन जब घर के आंगन में मां शारदा के स्वागत की तैयारियां चल रही होती हैं, तो चौखट पर सजी आकर्षक रंगोली सिर्फ रंगों की कलाकृति नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और भक्ति की भी पहली अभिव्यक्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार, विद्या की देवी मां सरस्वती को सफेद और पीला रंग बेहद प्रिय माना गया है। यही वजह है कि उनके पूजन के मौके पर बनाई जाने वाली रंगोली में हल्दी सी पीली आभा और सफेद रंगों की पवित्रता का मेल भी जरूर देखने के लिए मिलता है। कोमल पंखुड़ियों वाले कमल से लेकर विद्या की प्रतीक पुस्तक, वीणा की सुरीली तान को उकेरती कोई आकृति के ये रंगोली डिजाइन, आपकी बसंत पंचमी को खास और शुभ बना सकते हैं।
ज्ञान का प्रतीक वीणा और पुस्तक को उकेरकर इसे पुष्पों से सजाया जा सकता है। इस रंगोली को बनाने के लिए पीले और लाल रंग प्रमुख रूप से इस्तेमाल करें।
मां सरस्वती का यंत्र, जिसमें मंत्र लिखे होते हैं, इसे डिजाइन कर पीले और सफेद रंगों से भर सकते हैं।
मां सरस्वती के वाहन श्वेत हंस और प्रिय पुष्प कमल को जोड़कर बनाई हुई रंगोली सात्विकता और विवेक का सर्वोच्च प्रतीक है। ये दोनों जब एक साथ रंगोली में उतरते हैं, तो वह केवल कला नहीं बल्कि साक्षात् शांति का अनुभव कराते हैं।
कमल और वीणा का संगम सरस्वती पूजा की सबसे शुभ और पारंपरिक रंगोली मानी जाती है। यह न केवल देखने में अत्यंत सुंदर लगती है, बल्कि ज्ञान और कला का गहरा संदेश भी देती है।
इस तरह के डॉट में आपको रंगोली के कई नए डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के हंस वाली रंगोली के साथ में आप बाउंड्री भी बना सकती हैं। बाउंड्री के आउटलाइन के लिए आप डॉट-डॉट करके डिजाइन को आकर्षक बना सकती हैं। हंस के साथ आप चाहे तो मोर भी बना सकते हैं।
वीणा को केंद्र में रखकर चारों ओर केसरिया और पीले फूलों से डिजाइन बनाएं। हंस को एक तरफ उड़ते हुए दिखाएं। यह बहुत जीवंत लगती है।