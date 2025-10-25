बनारस जाने का बन गया है प्लान तो भोले बाबा की नगरी में ना करें ये 8 गलतियां

देव दीपावली 5 नवंबर को है। इस मौके पर कई लोगों का वाराणसी जाने का प्लान बन चुका होगा। बनारस मोक्ष का शहर है। हर किसी को एक बार यहां जरूर जाना चाहिए। हालांकि फेस्टिव सीजन में आपको यहां कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा कुछ गलतियां करेंगे तो पूरी ट्रिप का मजा खराब हो जाएगा।
अगर आप ज्यादातर ऑन लाइन पेमेंट करते हैं तो बनारस जाने से पहले कैश की व्यवस्था कर लें। आपको कई जगह कैश पैसे देने पड़ेंगे साथ ही मंदिरों में प्रसाद या चढ़ावे के लिए भी आपके पास अलग-अलग तरह के नोट होने चाहिए। रिक्शे और ऑटो में बैठने पर भी आपको बिना कैश के दिक्कत हो सकती है।
काशी में आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है। वहां ट्रैफिक डायवर्जन, कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑटो-रिक्शेवाले आपको काफी दूर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मंदिरों और घाटों तक पहुंचने के लिए काफी चलना पड़ सकता है। ऐसे में डिजाइनर फुटवियर या अनकम्फर्टेबल जूते आपको दिक्कत पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे फुटवियर रखें जिनमें चलने में सुविधा रहे। साथ में बैंडएड वगैरह भी जरूर रखें।
बारिश की बाढ़ के बाद आपको वहां पानी में गड़बड़ी मिल सकती है। जहां भी जाएं अपना पानी कैरी करें। आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और अगर पानी की शॉप नहीं मिली तो दिक्कत हो सकती है। कुछ बेसिक दवाएं भी जरूर साथ रखें।
भैरव बाबा को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि काशी के मंदिरों में जाने से पहले उनके दर्शन किए जाते हैं। इसलिए पहले भैरव मंदिर जाएं, इसके बाद बड़ा गणेश मंदिर फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करें। संकट मोचन मंदिर जाना ना भूलें।
घूमने गए हैं तो घूमते-फिरते सोने में देर हो सकती है। अगर आप कम समय पर ज्यादा जगहों पर घूमना चाहते हैं तो रूटीन ठीक रखना पड़ेगा। देर तक सोकर आप मंदिर तक जाने वाली भीड़ में फंस जाएंगे। दर्शन के लिए सुबह 5 बजे उठकर जल्दी जाने का टारगेट रखें। जहां सुगम दर्शन की व्यवस्था हो वहां पास ले सकते हैं। देर से जाने पर आपको लंबी लाइन लगानी पड़ सकती है और मंदिर के कपाट बंद होना का डर भी रहेगा।
घाटों पर आरती के समय कई नाव वाले आपको बुलाएंगे। आप आरती घाट से ही बैठकर देखें। नाव से आरती ठीक नहीं दिखाई देती है। नाव पर बैठने से पहले साथ में बाहर से पानी और कुछ खाने के लिए ले लें। साथ ही ठीक से बार्गेनिंग करें। नाववाले मौके का फायदा उठाकर आपसे ज्यादा वसूली कर सकते हैं।
बनारस में वैसे ही काफी भीड़ होने लगी है। देव दीपावली के वक्त जूलरी, स्मार्टवॉच वगैरह साथ लेकर ना जाएं। मंदिरों में ये सारे सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही वहां लॉकर में जमा करना पड़ेगा, जिसके पैसे देने होंगे।
मान्यता है कि मंदिर की दहलीज पर पैर नहीं रखना चाहिए। वहां कई पुजारी आपको टोक सकते हैं। आप खुद से ध्यान रखें कि मंदिर की चौखट पर पैर ना रखें, दहलीज लांघकर जाएं। पुराणों के मुताबिक,मंदिर की चौखट पर भगवान के गण बैठे होते हैं। साथ ही सिर ढंकने के लिए दुपट्टा या रुमाल लेकर जाएं।