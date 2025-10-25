बनारस जाने का बन गया है प्लान तो भोले बाबा की नगरी में ना करें ये 8 गलतियां

सुबह जल्दी दर्शन करें

घूमने गए हैं तो घूमते-फिरते सोने में देर हो सकती है। अगर आप कम समय पर ज्यादा जगहों पर घूमना चाहते हैं तो रूटीन ठीक रखना पड़ेगा। देर तक सोकर आप मंदिर तक जाने वाली भीड़ में फंस जाएंगे। दर्शन के लिए सुबह 5 बजे उठकर जल्दी जाने का टारगेट रखें। जहां सुगम दर्शन की व्यवस्था हो वहां पास ले सकते हैं। देर से जाने पर आपको लंबी लाइन लगानी पड़ सकती है और मंदिर के कपाट बंद होना का डर भी रहेगा।