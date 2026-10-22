छोटी बालकनी को बड़ा दिखाएंगे ये 7 पौधे, घर को मिलेगा खूबसूरत ग्रीन लुक

कई लोग घर को सजाने के लिए कई पौधे लगाते हैं लेकिन बालकनी छोटी होने पर वहां कोई पौधा नहीं रखते। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कम जगह पर पौधा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। घर की बालकनी छोटी है और आप उसे हरा-भरा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज्यादा जगह या बड़े गमलों की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे पौधे हैं, जिन्हें रेलिंग, दीवार या कोने में आसानी से लगाया जा सकता है। इनकी हरियाली और ऊपर की ओर बढ़ने वाली बेलें बालकनी को ज्यादा खुला और खूबसूरत लुक दे सकती हैं। तो चलिए ऐसे 7 पौधों के बारे में बताते हैं, जो आपकी बालकनी को बड़ा दिखाने के साथ सुंदर लुक देंगे।
मनी प्लांट छोटी बालकनी के लिए सबसे सही ऑप्शन है। इसकी बेल तेजी से बढ़ती है और इसे रेलिंग, दीवार या किसी स्टैंड के सहारे ऊपर की ओर फैलाया जा सकता है। इससे फर्श पर ज्यादा जगह नहीं घिरती और बालकनी में हरियाली भी बढ़ती है। इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट को ऐसी जगह रखें, जहां तेज सीधी धूप न पड़ती हो या रोशनी छनकर आती हो।
स्पाइडर प्लांट की लंबी, पतली और हरी-सफेद पत्तियां बालकनी को सुंदर लुक देंगी। यह पौधा छोटे गमलों और हैंगिंग पॉट के लिए अच्छा रहेगा। इसकी पत्तियां नीचे की ओर झूलती हैं, जिससे बालकनी में बिना ज्यादा जगह घेरे हरियाली नजर आती है। इसे ऐसी जगह रखें, जहां अच्छी रोशनी मिले, लेकिन दोपहर की तेज धूप से बचाव हो।
स्नेक प्लांट आप बालकनी की रेलिंग पर सजा सकते हैं। ये पौधा एकदम सीधा होता है और ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। इसे आप रेलिंग पर लगा सकते हैं या फिर फर्श पर किनारों पर रखें।
अगर बालकनी के किसी एक कोने को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो एरेका पाम चुनें। इसकी लंबी, पतली और फैली हुई पत्तियां बालकनी को हरा-भरा और खुला एहसास देती हैं। इसे कोने में रखने से बाकी जगह खाली रखी जा सकती है। हालांकि, बहुत छोटी बालकनी के लिए इसका छोटा पौधा चुनें और गमले का आकार जगह के हिसाब से रखें।
चमेली यानी जैस्मिन का पौधा बालकनी को खूबसूरत बनाने के साथ खुशबू भी देता है। इसकी कुछ किस्मों को जाली या सपोर्ट के सहारे फैलाया जा सकता है। इससे बालकनी की ऊंचाई का इस्तेमाल होता है और फर्श खाली रहता है। बालकनी को महकाने के लिए आप इस पौधे को लगाएं।
सिंगोनियम की पत्तियां दिल या तीर जैसी आकृति की होती हैं, जो इसे दूसरे पौधों से अलग बनाती हैं। यह छोटे गमलों में आसानी से लगाया जा सकता है और बालकनी के किसी खाली कोने या शेल्फ पर रखा जा सकता है। इसकी कुछ किस्मों को सपोर्ट के सहारे ऊपर भी बढ़ाया जा सकता है। इससे भी बालकनी सुंदर लगेगी।
छोटी बालकनी में पौधों को जमीन पर रखने के बजाय दीवार या रेलिंग के पास ऊपर की ओर भी सजा सकते हैं। इसके लिए आप फिलोडेंड्रॉन की बेल वाली किस्में लगा सकते हैं। इन्हें हैंगिंग पॉट या दीवार पर लगे प्लांटर में लगाया जा सकता है। इनकी बेलें नीचे की ओर लटकती हैं या सहारे के साथ फैलती हैं, जिससे बालकनी में हरियाली बढ़ती है और फर्श खाली रहता है।