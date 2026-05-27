Bakrid 2026 Mehndi Designs: बकरीद पर हाथों में लगाएं मेंहदी के ये सुंदर डिजाइन, देखें 8 सिंपल और जल्दी बनने वाले पैटर्न

बकरीद का त्योहार दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ा ही खास होता है। इस दिन खूब जश्न मनाया जाता है, जाहिर है लोग सजते संवरते भी हैं। खासकर घर की महिलाएं अपने हाथों में सुंदर सी मेंहदी जरूर लगती हैं। हालांकि त्यौहार की तैयारियों के बीच ज्यादा टाइम नहीं मिलता, ऐसे में सिंपल और जल्दी लग जाने वाले डिजाइंस काफी पॉपुलर रहते हैं। अगर आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है या फिर मेंहदी लगाना मुश्किल लगता है, तो ये डिजाइन आपको सेव कर लेने चाहिए। इनमें से हर एक पैटर्न काफी सुंदर और मॉडर्न है। (All Images Credit- Pinterest)
ईद पर चांद वाली मेहंदी काफी ट्रेंड में रहती है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है या आपको मेहंदी लगाना मुश्किल लगता है; तो ये वाला डिजाइन आप फटाफट लगा सकती हैं। इसका रंग भी काफी गहरा आता है, जो ईद के मौके पर बेहद ही प्यारा लगेगा।
बैक हैंड के लिए आप ये वाला मेहंदी डिजाइन चुन सकती हैं। इसे लगाना काफी आसान है। अगर थोड़ी बहुत कोन भी चला लेती हैं तो आप इसे आराम से बना लेंगी। लगने के बाद ये बेहद ही प्यारा लगता है। ज्यादा टाइम नहीं है तो बिना सोचे समझे इस डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं।
बकरीद के मौके पर ज्यादातर गर्ल्स अरेबिक मेंहदी डिजाइन लगाना पसंद करती हैं। फूल पत्ती वाले ये डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं और आजकल के हिसाब से मॉडर्न और फैंसी भी लगते हैं। अगर आप मेंहदी लगा लेती हैं तो ये डिजाइन बनाने में ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला।
आजकल 3D मेंहदी भी काफी ट्रेंड में है। ये रचने के बाद काफी ज्यादा सुंदर लगती है। बकरीद के मौके पर अगर आप भरे भरे हाथ रचाना चाहती हैं, तो ये वाला डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। लगाने में भी मुश्किल नहीं है और ज्यादा टाइम भी नहीं लेता।
आजकल की गर्ल्स मिनिमल मेंहदी काफी पसंद करती हैं। ये डिजाइन ना सिर्फ जल्दी बन जाते हैं, बल्कि देखने में भी काफी यूनिक और अट्रैक्टिव से लगते हैं। ऐसा ही कोई डिजाइन अगर आप भी खोज रही हैं तो ये गोल बिंदु पैटर्न वाली मेहंदी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। रचने के बाद बहुत सुंदर डिजाइन लगेगा।
बारीक हीना डिजाइन काफी सुंदर लगते हैं। हालांकि इन्हें बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये वाला डिजाइन अगर आप लगाएंगी तो काफी जल्दी बन जाएगा। इसमें उंगलियों पर काफी सुंदर डिटेलिंग वाला डिजाइन है, जो ज्वैलरी जैसा लुक देता है।
बकरीद के मौके पर भरे-भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाना चाहती हैं, तो ये वाला डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। ये फ्लॉवर शेप पैटर्न बनाने में भी मुश्किल नहीं है और काफी सुंदर भी लगता है। ऐसे पैटर्न त्योहारों पर रचाने के लिए एकदम परफेक्ट रहते हैं।
बैक हैंड पर अरेबिक मेंहदी डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर लगता है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये सिंपल सा पैटर्न अगर आप सिर्फ बैक हैंड पर ही बनवा लें तो काफी स्टाइलिश लुक आएगा। आपको फ्रंट हैंड पर भी मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।