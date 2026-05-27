Bakrid 2026 Mehndi Designs: बकरीद पर हाथों में लगाएं मेंहदी के ये सुंदर डिजाइन, देखें 8 सिंपल और जल्दी बनने वाले पैटर्न

बकरीद 2026 के लिए मेंहदी के सुंदर डिजाइन

बकरीद का त्योहार दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ा ही खास होता है। इस दिन खूब जश्न मनाया जाता है, जाहिर है लोग सजते संवरते भी हैं। खासकर घर की महिलाएं अपने हाथों में सुंदर सी मेंहदी जरूर लगती हैं। हालांकि त्यौहार की तैयारियों के बीच ज्यादा टाइम नहीं मिलता, ऐसे में सिंपल और जल्दी लग जाने वाले डिजाइंस काफी पॉपुलर रहते हैं। अगर आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है या फिर मेंहदी लगाना मुश्किल लगता है, तो ये डिजाइन आपको सेव कर लेने चाहिए। इनमें से हर एक पैटर्न काफी सुंदर और मॉडर्न है। (All Images Credit- Pinterest)