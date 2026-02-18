हेल्दी हार्मोन के लिए महिलाएं खाएं ये 10 आयुर्वेदिक चीजें, एक्सपर्ट ने दी सलाह

महिलाओं को होने वाली पीसीओएस की दिक्कत, पीरियड्स में देरी, पेट की समस्याएं, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम जैसी दिक्कतें हार्मोन से जुड़ी हैं। इन सभी परेशानियों से निपटने के लिए आयुर्वेदिक टिप्स को फॉलो किया जा सकता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर दीक्षा भावसार ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए 10 आयुर्वेदिक चीजों के बारे में बताया है, जो महिलाएं हेल्दी हार्मोन के लिए जरूर खाएं।
एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के साथ ही शतावरी पीसीओएस, फर्टिलिटी और पीरियड्स को सपोर्ट करती है। आधा चम्मच शतावरी पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर रात को पिएं।
तिल के बीज प्रोजेस्ट्रोन को सपोर्ट करने के साथ ही बेहतर ओव्यूलेशन और यूटरस मजबूती में मदद करते हैं। इन्हें ड्राई रोस्ट करें और रोजाना एक चम्मच खाएं।
घी का इस्तेमाल हर भारतीय किचन में होता है। ये हार्मोन सिग्नल को बेहतर बनाने के साथ ही पाचन और थायराइड को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ड्राईनेस को कम करता है। महिलाएं रोजाना एक चम्मच गाय के घी को खाएं।
आधा चम्मच अश्वगंधा को रोजाना गर्म दूध में डालकर रात में पिएं। इससे कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, इसके अलावा पीसीओएस और थायराइड को सपोर्ट मिलता है। अश्वगंधा की मदद से नींद को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
रातभर भीगे हुए 2 से 3 खजूर को खाने से वीकनेस कम होती है और फर्टिलिटी को सपोर्ट मिलता है। इससे पीरियड्स भी बेहतर होते हैं।
भीगे हुए मेथीदाना को रोजाना सुबह खाएं। ये इंसुलिन प्रतिरोध में सुधार करता है और ओव्यूलेशन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा मेथी एक्ने को भी कम करती है।
फ्रेश नारियल पानी शरीर की एक्सट्रा हीट को कम करता है और स्किन क्वालिटी को बेहतर बनाता है।
रोस्टेड अलसी के पाउडर का एक चम्मच खाएं। ये एस्ट्रोजन बैलेंस करने और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये रेगुलर साइकिल को सपोर्ट करता है।
एक चम्मच आंवला पाउडर को शहद के साथ खाएं। ये थायराइड को सपोर्ट करता है और एग क्वालिटी को बेहतर बनाता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है।
आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर को खाने में शामिल करें। इससे इंसुलिन बेहतर होता है, पीसीओएस में मदद मिलती है और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है।