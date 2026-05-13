खाने की 7 चीजें गर्मियों के लिए हैं सुपरफूड, खाकर शरीर रहता है ठंडा, नहीं बढ़ती शुगर

गर्मियों में शरीर ठंडा रखने वाले सुपरफूड

गर्मियों में ज्यादा गर्मी, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, पेट फूलना और थकान की शिकायत ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि गर्मियों में ठंडक देने वाले ज्यादातर खाने की चीजें और ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और इंसुलिन प्रतिरोध बिगड़ सकता है। ऐसे में आयुर्वेदिक डॉक्टर दीक्षा भावसार ने कुछ खाने की चीजें और ड्रिंक्स बताई हैं जो गर्मियों में ठंडक पाने के लिए बेस्ट हैं और शगर लेवल भी नहीं बढ़ाएंगी।