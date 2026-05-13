खाने की 7 चीजें गर्मियों के लिए हैं सुपरफूड, खाकर शरीर रहता है ठंडा, नहीं बढ़ती शुगर

गर्मियों में ज्यादा गर्मी, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, पेट फूलना और थकान की शिकायत ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि गर्मियों में ठंडक देने वाले ज्यादातर खाने की चीजें और ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और इंसुलिन प्रतिरोध बिगड़ सकता है। ऐसे में आयुर्वेदिक डॉक्टर दीक्षा भावसार ने कुछ खाने की चीजें और ड्रिंक्स बताई हैं जो गर्मियों में ठंडक पाने के लिए बेस्ट हैं और शगर लेवल भी नहीं बढ़ाएंगी।
नारियल पानी शरीर को ठंडा रखता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की भरपूर मात्रा होती है, जो हाइड्रेशन को ठीक रखती है। एक ग्लास फ्रेश नारियल पानी दोपहर के समय पर पिएं। कोशिश करें कि आप फ्रेश नारियल पानी ही पिएं। इसे कम मात्रा में पिएं और मीठे स्नैक्स-फल के साथ खाने से बचें।
ये ड्रिंक शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। इसके अलावा इसे पीक संतुष्टी का एहसास हो सकता है। ये गट हेल्थ को सपोर्ट करती है और गर्मियों में एनर्जी लेवल को ठीक रखती है। इसे बनाने के लिए दो चम्मच सत्तू को एक ग्लास पानी में मिलाएं। इसमे जीरा पाउडर, काला नमक, धनिया पत्ती और थोड़ा नींबू का रस निचोड़ लें, फिर पिएं।
शरीर की एक्सट्रा गर्मी को कम करने के साथ ही ये वेट मैनेज करनें पाचन बेहतर करने और शुगर लेवल को स्टेबल करने में मदद करता है। 2 से 4 गिलास पानी में दो चम्मच जो उबालें। जब ये पानी कम हो जाए तो इसे छाल लें और दिनभर पिएं। या फिर दो चम्मच जौ के सत्तू को पानी में जीरा और काला नमक के साथ मिलाकर पिएं।
सौंफ का पानी शरीर के अंदर की गर्मी को कम करने में मदद करता है। ये पाचन को बेहतर करने के साथ एसिडिटी से आराम दिलाता है और गर्मी से होने वाली ब्लोटिंग और डिसकम्फर्ट को भी कम करता है। इसे पीने के लिए एक चम्मच सैंफ के बीज को रात भर के लिए पानी में भिगोएं। फिर अगली सुबह इसे छानकर पिएं। ये नैचुरली रिफ्रेशिंग होता है और बिना चीनी के भी मीठा लगता है।
अनार हाइड्रेशन में मदद करता है और पाचन बेहतर रखता है। गर्मी की वजह से होने वाली थकान को ये कम कर सकता है। रोजाना दोपहर के समय एक छोटी कटोरी अनार के दाने खाएं। गर्मियों में आने वाले कई फलों में अनार डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे सेफ है। इसे सीमित मात्रा में खाएं। इसका जूस पीने से बचें।
ये शरीर को तुरंत ठंडा करते हैं, एसिडटी को कम करते हैं, हाइड्रेशन बेहतर होता है और गर्मी में तेज भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। एक चम्मच सबजा बीज को 10 से 15 मिनट के लिए छाछ, नींबू पानी या सादा पानी में डालकर पिएं। ये एक लो कैलोरी कूलिंग ड्रिंक है जिससे शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता।
खीरा शरीर को हाइड्रेट करता है और शरीर की गर्मी को कम करता है। ये पाचन में मददगार होता है और वाटर रिटेंशन को कम करता है। खीरे को सलाद, छाछ और शाम के स्नैक्स में सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर खा सकते हैं। खीरे में कैलोरी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इसलिए ये डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है।