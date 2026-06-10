डिनर के बाद इन 8 आदतों से शरीर बन जाएगा बीमारियों का घर, डॉक्टर की रहती है मनाही

डिनर के बाद किन आदतों से बचें

रात का खाना यानी डिनर खाने के बाद हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जो अनजाने में हमारे पाचन और नींद को खराब कर देती हैं। सेहतमंद रहने के लिए डिनर के बाद यहां बताई गई 8 आदतों से बचना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉ. कल्याणी ने इन आदतों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और लिखा कि वह अपने परिवार को डिनर के बाद इन आदतों से बचने की सलाह देती हैं।