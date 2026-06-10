डिनर के बाद इन 8 आदतों से शरीर बन जाएगा बीमारियों का घर, डॉक्टर की रहती है मनाही

रात का खाना यानी डिनर खाने के बाद हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जो अनजाने में हमारे पाचन और नींद को खराब कर देती हैं। सेहतमंद रहने के लिए डिनर के बाद यहां बताई गई 8 आदतों से बचना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉ. कल्याणी ने इन आदतों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और लिखा कि वह अपने परिवार को डिनर के बाद इन आदतों से बचने की सलाह देती हैं।
रात 10-11 बजे के बाद खाना खाने से पाचन, मेटाबॉलिज्म और नींद की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि रात का खाना शाम 7-8 बजे तक खा लें।
रात में कैफीन नींद के नेचुरल स्लीप साइकिल को बिगाड़ सकता है और गहरी नींद पर असर डाल सकता है।
खाने के तुरंत बाद लेट जाने से एसिडिटी हो सकती है और पाचन धीमा हो सकता है।
खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीने से कभी-कभी भारीपन और पेट फूलने की समस्या हो सकती है।
रात में भारी खाना खाने से अक्सर पेट फूलने, एसिडिटी और पेट के बहुत ज्यादा भरे होने जैसा असहज महसूस होता है।
रात में मसालेदार या तला-भुना खाना खाने से एसिडिटी, अपच और पेट में जलन बढ़ सकती है।
रात में खाने के बाद बहुत ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने से मेलाटोनिन पर असर पड़ सकता है और नींद आने में मुश्किल हो सकती है।
पेट पूरी तरह भरा होने पर सोने से भारीपन, पेट में बेचैनी और नींद की खराब क्वालिटी की दिक्कत हो सकती है।