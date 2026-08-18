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दिशा पाटनी के हर लुक से लें मेकअप इंस्पिरेशन, वेस्टर्न-एथनिक आउटफिट पर ऐसे करें मेकअप

एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती हैं। वह हर आउटफिट में खूबसूरत दिखती हैं और उनके मेकअप लुक्स कमाल के होते हैं। चलिए आपको दिशा के कुछ मेकअप टिप्स बताते हैं।

Deepali SrivastavaAug 18, 2026 12:28 pm IST
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दिशा पाटनी के परफेक्ट मेकअप टिप्स

अवारापन 2 फेम एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी एक्टिंग अलावा स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती हैं। दिशा हमेशा ग्लैमरस लुक्स में कहर ढाती हैं और उनके हर आउटफिट्स के साथ मेकअप भी परफेक्ट दिखता है। एक्ट्रेस ज्यादा बोल्ड मेकअप नहीं करती हैं लेकिन उनका लुक क्लासी दिखता है। अगर आप भी दिशा की तरह परफेक्ट लुक चाहती हैं, तो उनके कुछ मेकअप टिप्स को जरूर फॉलो करें। इन टिप्स की मदद से आपको वेस्टर्न और एथनिक दोनों पर खूबसूरत लुक मिलेगा। चलिए दिशा के खूबसूरत लुक्स दिखाते हैं।

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न्यूड मेकअप लुक

न्यूड पिंक लिपस्टिक शेड और लाइट मेकअप दिशा ने साटिन ऑफ व्हाइट ड्रेस के साथ किया है। अगर आप लाइट कलर्स कैरी करते हैं, तो हल्का या फिर न्यूड मेकअप ही करें। ज्यादा बोल्ड लुक आपके ड्रेस के शो को खराब कर देता है।

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बोल्ड आई लुक

ऑफ शोल्डर गाउन के साथ दिशा ने बोल्ड आई मेकअप किया है। पिंक लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, काजल के साथ दिशा ने आई लुक को उकेरा है। अगर आप हैवी गाउन या ड्रेस कैरी करती हैं, तो इस तरह का मेकअप करें।

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देसी लुक, सिंपल मेकअप

दिशा ने रेड कलर की हैवी साड़ी स्टाइलिश तरीके से कैरी की है और साथ में हैवी झुमका पहने हैं। ऐसे में उन्होंने मेकअप को काफी सिंपल और लाइट रखा है। मैचिंग बिंदी, लिपस्टिक के साथ काजल,आईलाइनर लुक लेकर मेकअप किया है।

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शाइन वाला मेकअप

रात हो दिन वाला लुक आप शाइन मेकअप करके खुद को चमका सकती हैं। दिशा ने लाइट पिंक लिपस्टिक और हल्का काजल लगाकर लुक कंप्लीट किया है। ऊपर से उन्होंने हाईलाइटर लगाकर शिमरी शाइन मेकअप किया है।

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प्रोफेशनल मेकअप लुक

ब्लैक ब्लेजर के साथ दिशा ने प्रोफेशनल लुक लिया है और इसके साथ उन्होंने काजल-आईलाइनर लगाकर मस्कारा से आई लुक कंप्लीट किया। इसके साथ लिपस्टिक, ब्लश, हाईलाइटर लगाकर मेकअप किया है। अगर आप प्रोफेशनल लुक ले रही हैं, तब भी लाइट मेकअप करें।

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बोल्ड लिपस्टिक लुक

सी ग्रीन कलर की स्ट्रैपी ड्रेस के साथ दिशा ने बोल्ड रेड लिपस्टिक लगाकर फेस को हाईलाइट किया है। पतला आईलाइनर, मस्कारा लगाकर दिशा ने फेस लुक को अट्रैक्टिव बनाया है। अगर आप लाइट कलर की ड्रेस कैरी कर रही हैं, तो थोड़ा बोल्ड मेकअप चलेगा।

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व्हाइट ड्रेस के साथ मिनिमल मेकअप

व्हाइट गाउन ड्रेस के साथ दिशा ने मिनिमल मेकअप लुक लिया है, जिसमें उन्होंने रेड लिपस्टिक, हाईलाइटर, आई लुक लगाया है और हेयर बन बनाया हुआ है। इस आउटफिट में दिशा ग्लैमरस दिख रही है। आप भी इस तरह के वेस्टर्न लुक के साथ ऐसे मेकअप ट्राई करें।

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