दिशा पाटनी के हर लुक से लें मेकअप इंस्पिरेशन, वेस्टर्न-एथनिक आउटफिट पर ऐसे करें मेकअप

दिशा पाटनी के परफेक्ट मेकअप टिप्स

अवारापन 2 फेम एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी एक्टिंग अलावा स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती हैं। दिशा हमेशा ग्लैमरस लुक्स में कहर ढाती हैं और उनके हर आउटफिट्स के साथ मेकअप भी परफेक्ट दिखता है। एक्ट्रेस ज्यादा बोल्ड मेकअप नहीं करती हैं लेकिन उनका लुक क्लासी दिखता है। अगर आप भी दिशा की तरह परफेक्ट लुक चाहती हैं, तो उनके कुछ मेकअप टिप्स को जरूर फॉलो करें। इन टिप्स की मदद से आपको वेस्टर्न और एथनिक दोनों पर खूबसूरत लुक मिलेगा। चलिए दिशा के खूबसूरत लुक्स दिखाते हैं।