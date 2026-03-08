गर्मी का मौसम हो रहा शुरू! अपनी डायट से फौरन हटाएं ये 7 फूड्स, वरना पेट दर्द के साथ आने लगेंगे उल्टी-दस्त

गर्मी का मौसम, बीमारियों का घर

गर्मी का मौसम अब शुरू हो रहा है और बदलता सीजन हमेशा ही बीमारियों का कारण बनता है। गर्मी के मौसम में अगर आप शरीर को हाइड्रेट नहीं रखेंगे या हेल्दी फूड्स नहीं खाते हैं, तो पेट खराब, दर्द या उल्टी-दस्त जैसी समस्या हो सकती है। सिर्फ बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी ये सब झेलना पड़ सकता है। बदलते सीजन में अगर आप ओवरईटिंग करते हैं या कुछ भी खा लेते हैं, तो ये नुकसान कर सकता है। ऐसे में सीजन के हिसाब से आपको अपनी डायट भी चुननी पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें कुछ दिनों के लिए खाना बिल्कुल बंद करना चाहिए। वरना पेट दर्द के साथ उल्टी-दस्त की समस्या हो सकती है और आप बीमार हो सकते हैं। चलिए बताते हैं हम किन चीजों से परहेज करने के लिए कह रहे हैं।