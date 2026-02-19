बदलते मौसम में चटकती त्वचा की ऐसे करें देखभाल, ड्राई स्किन वाले लोग बिल्कुल न करें ये 6 गलतियां

ड्राई स्किन केयर

बदलते मौसम के साथ त्वचा का खास ख्याल रखना पड़ता है, वरना स्किन रूखी और बेजान दिखने लगती है। ड्राई स्किन वाले लोगों को अक्सर बदलते सीजन के साथ त्वचा का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियां आने पर ये सफेद दिखने लगती है और गर्मी आने पर चिटकना-फटना शुरू हो जाता है। ऐसे में स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए लोग की तरह के स्किन केयर टिप्स अपनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सभी स्किन केयर रूटीन ड्राई स्किन को सूट नहीं करते और ऐसे में त्वचा और खराब हो सकती है। चलिए बताते हैं ड्राई स्किन की देखभाल कैसे करें और किन गलतियों को करने से बचें।