बदलते मौसम में चटकती त्वचा की ऐसे करें देखभाल, ड्राई स्किन वाले लोग बिल्कुल न करें ये 6 गलतियां

बदलते मौसम के साथ त्वचा का खास ख्याल रखना पड़ता है, वरना स्किन रूखी और बेजान दिखने लगती है। ड्राई स्किन वाले लोगों को अक्सर बदलते सीजन के साथ त्वचा का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियां आने पर ये सफेद दिखने लगती है और गर्मी आने पर चिटकना-फटना शुरू हो जाता है। ऐसे में स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए लोग की तरह के स्किन केयर टिप्स अपनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सभी स्किन केयर रूटीन ड्राई स्किन को सूट नहीं करते और ऐसे में त्वचा और खराब हो सकती है। चलिए बताते हैं ड्राई स्किन की देखभाल कैसे करें और किन गलतियों को करने से बचें।
गर्म पानी से नहाना सर्दियों में काफी अच्छा लगता है और ये जरूरी भी होता है। लेकिन ज्यादा गर्म पानी से चेहरा धोना त्वचा की नमी को छीन सकता है। मौसम नॉर्मल हो रहा है, ऐसे में आप नॉर्मल पानी फेस क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करें। पानी न ज्यादा ठंडा हो और न गर्म।
अगर आप सोचती हैं कि ज्यादा स्क्रबिंग करने से डेड स्किन निकल जाएगी, तो गलत है। ओवर स्क्रबिंग करने से स्किन की उपरी परत डैमेज हो जाती है और ऐसे स्किन और रूखी हो जाएगी। स्क्रबिंग सिर्फ हफ्ते में दो बार करें और वो भी आराम से।
साबुन में कई ऐसे केमिकल होते हैं, तो स्किन को ड्राईनेस तक पहुंचा देते हैं। अगर आप साबुन का इस्तेमाल करती हैं, तो आज ही बंद करें। अपनी स्किन टाइप के अनुसार अच्छा और सल्फेट फ्री फेस वॉश चुनें।
हमें कभी भी जल्दी में रेडी होना होता है या मेकअप सटल करना होता है, तो हम फौरन फेस वाइप्स से चेहरा साफ करते हैं और रेडी होने लगते हैं। फेस वाइप्स आपकी स्किन को क्लीन कर सकते हैं लेकिन इसमें मौजूद केमिकल्स आपकी त्वचा को और रूखा बना सकते हैं। फेस वाइप्स का इस्तेमाल कम से कम करें और चेहरे साफ पानी से धोएं। इसके अलावा गीले रुमाल से चेहरे को पोछ सकते हैं।
ड्राई स्किन है तो सनस्क्रीन स्किप बिल्कुल न करें। जैसे ऑयली स्किन के लिए सनस्क्रीन जरूरी है वैसे की ड्राई स्किन के लिए भी ये प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। धूप में जाने से मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं, ये नमी को लॉक करेगा और त्वचा चिटकने से बचाएगी।
ज्यादातर लोग नाइट स्किन केयर पर ध्यान नहीं देते हैं और लोगों को लगता है बस चेहरा साफ कर लेना काफी होता है। ड्राई स्किन है तो आपको मॉइश्चराइजर की जरूरत ज्यादा है। ऐसे में रात में सोने से पहले फेस वॉश करें और फिर मॉइश्चराइजर या सीरम अप्लाई करें। इससे रातभर त्वचा सॉफ्ट रहेगी।
दिन में दो बार फेस वॉश करें और मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं। रात को सोने से पहले आप ग्लिसरीन या शिया बटर लगा सकती हैं। त्वचा को मुलायम रखने के ये घरेलू तरीके हैं। इसके अलावा आप हफ्ते में दो बार स्क्रबिंग करें और फेस पैक लगाएं। होंठ फट रहे हैं, तो रात में घी या मलाई लगाकर सोएं।