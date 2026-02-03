टमी पर फैट है? तो ये 6 देसी आउटफिट पहनना अवॉइड करें, वरना मोटापा दोगुना दिखेगा!

अवॉइड करें ये इंडियन आउटफिट

एथनिक आउटफिट इंडियन गर्ल्स की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। इनकी खूबसूरती ड्रेपिंग और फिटिंग में छिपी होती है। लेकिन अगर आपके टमी के आसपास फैट जमा हो गया है, तो गलत आउटफिट पूरा लुक बिगाड़ सकता है। कई बार आप सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में ऐसे आउटफिट चुन लेती हैं, जो बेली फैट को और ज्यादा उभार देते हैं। सही कट, फैब्रिक और एंब्रॉयड्री को चुनकर आप अपने ओवरऑल लुक को बैलेंस कर सकती हैं। चलिए जानते हैं आपको कैसे आउटफिट अवॉइड करने हैं और कैसे चूज करने हैं। (All Images Credit: Instagram)