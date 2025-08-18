नाश्ते में खाते हैं ये 5 चीजें, तो बढ़ जाएगा हार्ट अटैक का खतरा! डॉक्टर ने बताई लिस्ट

नाश्ते में भूलकर भी ना खाएं ये चीजें

सुबह का नाश्ता, दिनभर की सबसे जरूरी मील होता है। आप नाश्ते में क्या खा रहे हैं, इसका असर आपके पूरे दिन पर होता है और हेल्थ पर भी। दरअसल लंबे फास्ट के बाद जो भी आप अपनी बॉडी में डालते हैं, उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हालांकि आज भी कुछ घरों में ऐसी चीजें नाश्ते में खाई जाती हैं, जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं। डॉक्टर योकेश अरुल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसे 5 इंडियन ब्रेकफास्ट की लिस्ट शेयर की है, जिन्हें खाने से हार्ट की बीमारियों और यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं।