नाश्ते में खाते हैं ये 5 चीजें, तो बढ़ जाएगा हार्ट अटैक का खतरा! डॉक्टर ने बताई लिस्ट

सुबह का नाश्ता, दिनभर की सबसे जरूरी मील होता है। आप नाश्ते में क्या खा रहे हैं, इसका असर आपके पूरे दिन पर होता है और हेल्थ पर भी। दरअसल लंबे फास्ट के बाद जो भी आप अपनी बॉडी में डालते हैं, उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हालांकि आज भी कुछ घरों में ऐसी चीजें नाश्ते में खाई जाती हैं, जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं। डॉक्टर योकेश अरुल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसे 5 इंडियन ब्रेकफास्ट की लिस्ट शेयर की है, जिन्हें खाने से हार्ट की बीमारियों और यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं।
कई घरों में सुबह का नाश्ता गरमा-गरम पूड़ी और आलू की सब्जी के साथ होता है। खासतौर से बच्चों के लिए अक्सर मम्मियां पूड़ी बना देती हैं, ताकि बच्चा पेट भर के नाश्ता कर ले। ये सबसे बड़ी गलती है। डॉक्टर योकेश कहते हैं कि तेल से भरी हुई पूड़ी और आलू की सब्जी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाने का।
मसाला डोसा भी एक फेमस इंडियन ब्रेकफास्ट है, जो कई घरों में बनता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें तेल की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये हेल्दी कहीं से भी नहीं होता। इसके अलावा आलू के साथ ये कॉम्बिनेशन हार्ट हेल्थ के लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक बन जाता है। हेल्दी ऑप्शन है कि आप मिलेट या रागी डोसा अपनी डाइट में शामिल करें।
उपमा एक पॉपुलर ब्रेकफास्ट चॉइस है, जिसे हेल्दी समझकर कई घरों में खाया जाता है। डॉक्टर योकेश कहते हैं कि उपमा वर्मिसेली से बनता है, जो सूजी से बनी होती है। ये सूजी पॉलिश्ड और रिफाइंड होती है, जो हेल्दी तो कहीं से भी नहीं है। इसमें प्रोटीन, फाइबर जैसे कोई भी पोषक तत्व नहीं होते। ऐसा ब्रेकफास्ट आपकी ब्लड शुगर लेवल को भी तेजी से बढ़ाता है।
इंडिया में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत एक कप चाय और बिस्किट के साथ होती है। जबकि ये नाश्ता आपको दुनियाभर की बीमारियों का मरीज बना सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि इनमें भर भर के चीनी और पाम ऑयल होता है, जो ओवरऑल सेहत के लिए नुकसानदायक है।
झटपट और टेस्टी ब्रेकफास्ट ऑप्शन में ब्रेड और जैम का कॉम्बिनेशन सबसे ऊपर आता है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन आपकी सेहत को खराब करने में भी नंबर वन है। इसमें भर-भर के चीनी, मैदा और पाम ऑयल होता है, जो आपकी हार्ट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है।
डॉक्टर योकेश कहते हैं कि एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन में प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और फैट का बैलेंस होना चाहिए। मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ अंडा बुर्जी, बेसन चीला, मूंग दाल चीला, इडली, वेजिटेबल दलिया, पनीर सैंडविच, वेजिटेबल ओट्स, वेजिटेबल पोहा या मूंग दाल खिचड़ी कुछ अच्छे और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकते हैं। (Credit: @dr.yokesharul)