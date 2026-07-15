पैसे बचाने हैं तो आज ही छोड़ दें मिक्सर इस्तेमाल करने की ये 7 गलत आदतें

छोटी गलती, बड़ा खर्च

मिक्सर हमारी रसोई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उपकरण है। लेकिन कई लोग बिना सोचे-समझे उसमें हर चीज पीस देते हैं। इसका असर धीरे-धीरे मोटर पर पड़ता है और फिर मरम्मत या नया मिक्सर खरीदने की नौबत आ जाती है। अगर आप हजारों रुपये का खर्च बचाना चाहते हैं, तो कुछ आसान आदतें बदलना काफी है। आइए जानते हैं किन चीजों को मिक्सर में पीसने से बचना चाहिए।