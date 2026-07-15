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पैसे बचाने हैं तो आज ही छोड़ दें मिक्सर इस्तेमाल करने की ये 7 गलत आदतें

अगर मिक्सर की मोटर बार-बार खराब हो रही है, तो इसकी वजह आपकी कुछ छोटी गलतियां भी हो सकती हैं। इन आदतों को बदलकर आप मरम्मत और नया मिक्सर खरीदने का खर्च आसानी से बचा सकते हैं।

Shubhangi GuptaJul 15, 2026 11:58 am IST
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छोटी गलती, बड़ा खर्च

मिक्सर हमारी रसोई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उपकरण है। लेकिन कई लोग बिना सोचे-समझे उसमें हर चीज पीस देते हैं। इसका असर धीरे-धीरे मोटर पर पड़ता है और फिर मरम्मत या नया मिक्सर खरीदने की नौबत आ जाती है। अगर आप हजारों रुपये का खर्च बचाना चाहते हैं, तो कुछ आसान आदतें बदलना काफी है। आइए जानते हैं किन चीजों को मिक्सर में पीसने से बचना चाहिए।

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उबलती हुई गर्म चीजें

बहुत गर्म दाल, सूप या सब्जी को सीधे मिक्सर में डालना सही नहीं है। इससे जार के अंदर दबाव बढ़ता है जिससे मोटर पर भी असर पड़ता है। अगर बार-बार ऐसा किया जाए, तो मिक्सर जल्दी खराब हो सकता है। खाने को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर पीसें। यह छोटी-सी आदत आपको भविष्य के बड़े खर्च से बचा सकती है।

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जरूरत से ज्यादा बर्फ

अगर आप एक साथ बहुत सारे बर्फ के टुकड़े पीसते हैं, तो ब्लेड और मोटर दोनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे मिक्सर की क्षमता कम हो सकती है। जरूरत के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी बर्फ डालें। इससे मशीन पर जोर नहीं पड़ेगा और उसकी उम्र भी बढ़ेगी।

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सख्त मसाले और भारी चीजें

बहुत सख्त मसाले जैसे जायफल, हल्दी की गांठ, दालचीनी की सख्त स्टिक्स या बड़ी मात्रा में कठोर चीजें पीसने से ब्लेड जल्दी घिस सकते हैं। अगर ऐसा करना जरूरी हो, तो पहले उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इससे मोटर पर कम दबाव पड़ेगा और आपको बार-बार ब्लेड बदलने का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।

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मिक्सर में आटा गूंथने की गलती

हर मिक्सर आटा गूंथने के लिए नहीं बना होता। सामान्य मिक्सर में ऐसा करने से मोटर पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है और वो जाम हो सकती है। अगर आपके मिक्सर में यह सुविधा नहीं है, तो हाथ से आटा गूंथना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इससे मिक्सर लंबे समय तक सही चलेगा।

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बिना पानी के सूखे मेवे और तेल वाली चीजें

सूखे मेवे या मूंगफली, तिल जैसी चीजों को बिना पानी के लगातार पीसने से मोटर जल्दी गर्म हो सकती है। जरूरत हो तो थोड़ा पानी डालें और बीच-बीच में मिक्सर को आराम दें। इससे मशीन सुरक्षित रहेगी और मरम्मत का खर्च भी नहीं आएगा।

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बहुत सख्त चीजों से रहें दूर

गन्ना, नारियल का सख्त छिलका या दूसरी बहुत कठोर चीजें सामान्य मिक्सर में नहीं पीसनी चाहिए। ऐसा करने से ब्लेड टूट सकते हैं और मोटर जाम हो सकती है। एक बार मोटर खराब हुई, तो उसे ठीक कराने में अच्छा-खासा पैसा खर्च हो सकता है।

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सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ी बचत है

मिक्सर को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तो उसकी क्षमता के अनुसार ही इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा सामग्री ना डालें, लगातार कई मिनट तक मिक्सर ना चलाएं और इस्तेमाल के बाद उसे साफ रखें। ये छोटी-छोटी सावधानियां ना सिर्फ मिक्सर की उम्र बढ़ाएंगी, बल्कि आपको बार-बार मरम्मत या नया मिक्सर खरीदने के खर्च से भी बचाएंगी।

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