कार्तिक के महीने में इन चीजों को खाना करें अवॉएड, धर्म और सेहत दोनों का है कनेक्शन

कार्तिक महीने में क्या ना खाएं

शरद पूर्णिमा के साथ ही हिंदू कैलेंडर में कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। ये महीना बेहद पवित्र माना जाता है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। इस साल 7 अक्टूबर से कार्तिक का महीना स्टार्ट हो रहा है। इस महीने में पूजा-पाठ और त्योहारों के साथ ही खानपान का भी महत्व है। आयुर्वेद में बदलते सीजन में खानपान का ध्यान रखने की जरूरत होती है क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली रहती है। इसलिए जान लें कार्तिक महीने में किन चीजों को खाना अवॉएड करना चाहिए।