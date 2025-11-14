पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड यूज करते समय भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, पछताना पड़ेगा

इमर्शन रॉड का यूज करते समय ना करें ये गलतियां

सर्दियां शुरू होते ही लोग ठंडे पानी की जगह गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। जिसके लिए ज्यादातर घरों में या तो गीजर या फिर इमर्शन रॉड का यूज किया जाता है। हो सकता है गीजर हर किसी के घर पर ना भी लगा हो लेकिन इमर्शन रॉड ज्यादातर घरों में मौजूद रहती है। इसके अलावा इमर्शन रॉड गीजर की तुलना में सस्ती भी होती है। लेकिन अगर इमर्शन रोड का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जाए तो ये आपकी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकती है। आइए जानते हैं इमर्शन रॉड से जुड़ी किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।