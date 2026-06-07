इंगेजमेंट के लिए चुनें गोल्ड की ये बेस्ट डिजाइन, मंगेतर हो जाएगी इंप्रेस

सगाई की डेट फिक्स हो चुकी है और आप अपनी होने वाली मंगेतर को इंप्रेस करना चाहते हैं तो सगाई की अंगूठी को स्पेशल चुनें। यहां पर आपको गोल्ड रिंग्स की ऐसी ही बे्ट 8 डिजाइन देखने को मिलेंगी। जिन्हें आप आसानी से सोनार के पास दिखाकर बनवाकर रेडी करवा सकते हैं। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
अपनी मंगेतर को अपनी खास च्वॉइस के साथ इंप्रेस करना है तो ये हार्ट शेप डिजाइन वाले गोल्ड रिंग की डिजाइन को सेव कर लें। ये आपको कम कीमत के साथ ही कम वजन में भी आसानी से मिल जाएंगी।
आजकल यंग गर्ल्स लाइटवेट रिंग्स को पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। ऐसे में ये गोल्ड की इंगेजमेंट रिंग परफेक्ट है। जिसका वजन भी कम होगा और इसे खरीदने का बैलेंस भी कम आएगा।
गोल्ड की रिंग खरीदनी है तो इंगेजमेंट जैसे स्पेशल मौके के लिए इस तरह की खास फ्लावर डिजाइन और जालनुमा पैटर्न बनाकर इसे तैयार किया गया है। सबसे खास बात कि ये डिजाइन कम गोल्ड के वजन में भी बनकर तैयार हो सकती है।
गोल्ड रिंग की ये डिजाइन काफी ब्यूटीफुल लग रही है। इंगेजमेंट जैसे स्पेशल मौके पर इस तरह के डिजाइन चुनकर मंगेतर को पहनाएंगे तो वो खुश हो जाएगी।
इंगेजमेंट रिंग को और स्पेशल बनवाना चाहती हैं तो इस तरह की डिजाइन चुन सकती हैं। जिसे पहन लिया तो हर कोई बस आपकी रिंग की ही तारीफ करेगा।
सगाई के मौके पर होने वाली मंगेतर को ये खास जालीनुमा डिजाइन की अंगूठी पहनाएं और उसका दिल जीत लें। कम वजन और सोने में भी इस तरह की डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी।
इंगेजमेंट की गोल्ड रिंग काफी सारी लड़कियां डेली पहनना चाहती हैं तो उन्हें ये खूबसूरत और सिंपल डिजाइन वाली रिंग बनवाकर दें।
गोल्ड के पतले छल्ले के साथ पर्ल को सेंटर पर जड़वाकर सुंदर सी सिंपल रिंग की डिजाइन को सोनार से बनवाएं। ये डिजाइन देख हर लड़की इंप्रेस हो जाएगी।