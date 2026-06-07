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इंगेजमेंट के लिए चुनें गोल्ड की ये बेस्ट डिजाइन, मंगेतर हो जाएगी इंप्रेस

Gold Ring  Design: जल्दी ही शादी होने वाली है और इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो चुकी है और अपनी मंगेतर को इंप्रेस करना चाहते हैं तो सबसे आसान उपाय है कि अपनी सगाई के लिए खास डिजाइन की गोल्ड रिंग चुनें, यहां देखें बेस्ट डिजाइन।

AparajitaJun 07, 2026 09:26 am IST
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इंगेजमेंट गोल्ड रिंग डिजाइन

सगाई की डेट फिक्स हो चुकी है और आप अपनी होने वाली मंगेतर को इंप्रेस करना चाहते हैं तो सगाई की अंगूठी को स्पेशल चुनें। यहां पर आपको गोल्ड रिंग्स की ऐसी ही बे्ट 8 डिजाइन देखने को मिलेंगी। जिन्हें आप आसानी से सोनार के पास दिखाकर बनवाकर रेडी करवा सकते हैं। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)

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हार्ट शेप गोल्ड रिंग डिजाइन

अपनी मंगेतर को अपनी खास च्वॉइस के साथ इंप्रेस करना है तो ये हार्ट शेप डिजाइन वाले गोल्ड रिंग की डिजाइन को सेव कर लें। ये आपको कम कीमत के साथ ही कम वजन में भी आसानी से मिल जाएंगी।

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सिंपल गोल्ड रिंग डिजाइन

आजकल यंग गर्ल्स लाइटवेट रिंग्स को पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। ऐसे में ये गोल्ड की इंगेजमेंट रिंग परफेक्ट है। जिसका वजन भी कम होगा और इसे खरीदने का बैलेंस भी कम आएगा।

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फ्लावर डिजाइन रिंग

गोल्ड की रिंग खरीदनी है तो इंगेजमेंट जैसे स्पेशल मौके के लिए इस तरह की खास फ्लावर डिजाइन और जालनुमा पैटर्न बनाकर इसे तैयार किया गया है। सबसे खास बात कि ये डिजाइन कम गोल्ड के वजन में भी बनकर तैयार हो सकती है।

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पेटल्स डिजाइन गोल्ड रिंग

गोल्ड रिंग की ये डिजाइन काफी ब्यूटीफुल लग रही है। इंगेजमेंट जैसे स्पेशल मौके पर इस तरह के डिजाइन चुनकर मंगेतर को पहनाएंगे तो वो खुश हो जाएगी।

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जाली वाली गोल्ड रिंग डिजाइन

इंगेजमेंट रिंग को और स्पेशल बनवाना चाहती हैं तो इस तरह की डिजाइन चुन सकती हैं। जिसे पहन लिया तो हर कोई बस आपकी रिंग की ही तारीफ करेगा।

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जाली वाली डिजाइन

सगाई के मौके पर होने वाली मंगेतर को ये खास जालीनुमा डिजाइन की अंगूठी पहनाएं और उसका दिल जीत लें। कम वजन और सोने में भी इस तरह की डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी।

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गोल्ड रिंग डिजाइन

इंगेजमेंट की गोल्ड रिंग काफी सारी लड़कियां डेली पहनना चाहती हैं तो उन्हें ये खूबसूरत और सिंपल डिजाइन वाली रिंग बनवाकर दें।

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गोल्ड विद पर्ल रिंग डिजाइन

गोल्ड के पतले छल्ले के साथ पर्ल को सेंटर पर जड़वाकर सुंदर सी सिंपल रिंग की डिजाइन को सोनार से बनवाएं। ये डिजाइन देख हर लड़की इंप्रेस हो जाएगी।

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