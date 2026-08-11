शादी के बाद पहली राखी पर अंकिता लोखंडे जैसी दिखेंगी खूबसूरत, सेव करें साड़ी के 7 ट्रेंडी डिजाइन

शादी के बाद कोई भी त्योहार हो हर लड़की के लिए खास होता है और खासतौर पर भाई-बहन का पर्व रक्षा बंधन का। राखी के लिए मायके जा रही हैं और त्योहार पर साड़ी कैरी करना चाहती हैं, तो कुछ ट्रेंडी और फैशनेबल साड़ी चुनें। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी साड़ी लवर हैं और उनके लुक्स कमाल के होते हैं। अगर आप स्टाइलिश प्लस ट्रेडिशनल लुक वाली साड़ी पहनना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस से फैशन टिप्स ले सकती हैं। हम आपको उनके खास साड़ी लुक्स दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें आप पहली राखी पर पहनकर खूबसूरत दिख सकती हैं।
अंकिता लोखंडे ने गोल्डन बॉर्डर वाली रेड कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जो किसी भी त्योहार के लिए परफेक्ट हो सकती है। लाल बैंगल्स, स्टोन हार के साथ एक्ट्रेस ने लुक कंप्लीट किया है।
सी ग्रीन कलर की खूबसूरत साड़ी में अंकिता अच्छी लग रही हैं। इस साड़ी के किनारे सिल्वर बॉर्डर है, जो इसकी चमक बढ़ा रहा है। अगर आप हल्की लेकिन क्लासी साड़ी पहनना चाहती हैं, तो इस तरह का लुक लें।
साड़ी में मॉडर्न लुक चाहिए तो साटिन फैब्रिक वाली प्लेन साड़ी चुन सकती हैं। एक्ट्रेस ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी है, जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है। ओपन पल्लू इसे स्टाइलिश लुक दे रहा है।
ऑरेन्ज या रेड कलर की साड़ियां तीज-त्योहार पर अच्छी लगती है। अगर आप फुल फेस्टिव वाइब चाहती हैं, तो अंकिता की तरह ऑरेन्ज कलर की बनारसी साड़ी चुनें। इसमें साइड में खूबसूरत बॉर्डर और बीच में बूटी वाली डिजाइन बनी हुई है।
लाइट वेट और ट्रेंड साड़ी लुक चाहिए, तो आप फ्लोरल प्रिंट वाली लेमन ग्रीन कलर की साड़ी पहन सकती हैं। इस कलर की साड़ी में आपको फ्रेश और मॉडर्न लुक मिलेगा। एक्ट्रेस ने मोती चोकर और लाल कंगन के साथ लुक पूरा किया है।
गोल्डन बॉर्डर और बूटी पैटर्न के साथ लैवेंडर कलर की नेट साड़ी खूबसूरत लग रही है। अंकिता ने इसके साथ डीप नेकलाइन ब्लाउज पहना हुआ है, जो क्लासी लुक दे रहा है। अगर आप फैंसी लुक चाहती हैं, तो इस तरह की साड़ी पहनें।
अगर पीले रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं, तो साटिन फैब्रिक में ही प्लेन लुक ले सकती हैं। येलो कलर में फ्लोरल या नेट साड़ी भी सुंदर लगेगी। अंकिता लोखंडे ने फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ साटिन साड़ी पहनी हुई है, जो उनके ऊपर अच्छी दिख रही है। मैचिंग स्टोन नेक सेट और हाफ ओपन हेयर के साथ लुक को कंप्लीट किया है।