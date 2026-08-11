शादी के बाद पहली राखी पर अंकिता लोखंडे जैसी दिखेंगी खूबसूरत, सेव करें साड़ी के 7 ट्रेंडी डिजाइन

शादी के बाद पहली राखी के लिए ट्रेंडी साड़ी डिजाइन

शादी के बाद कोई भी त्योहार हो हर लड़की के लिए खास होता है और खासतौर पर भाई-बहन का पर्व रक्षा बंधन का। राखी के लिए मायके जा रही हैं और त्योहार पर साड़ी कैरी करना चाहती हैं, तो कुछ ट्रेंडी और फैशनेबल साड़ी चुनें। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी साड़ी लवर हैं और उनके लुक्स कमाल के होते हैं। अगर आप स्टाइलिश प्लस ट्रेडिशनल लुक वाली साड़ी पहनना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस से फैशन टिप्स ले सकती हैं। हम आपको उनके खास साड़ी लुक्स दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें आप पहली राखी पर पहनकर खूबसूरत दिख सकती हैं।