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कॉटन से लेकर फ्लोरल तक, अंकिता लोखंडे के ये 4 सूट लुक्स हैं गर्मियों के लिए परफेक्ट

Summer Fashion Tips: गर्मियों में ऐसे कपड़े चाहिए जो आरामदायक होने के साथ स्टाइलिश भी दिखें। अंकिता लोखंडे के ये 4 नए सूट लुक्स इसी का बेहतरीन उदाहरण हैं। आइए देखें इनके आउटफिट्स और उनसे जुड़ी आसान समर फैशन टिप्स।

Shubhangi GuptaJun 08, 2026 07:25 pm IST
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अंकिता लोखंडे का क्लासी फैशन गेम

टीवी की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक अंकिता लोखंडे अपने फैशन सेंस से हमेशा लोगों का ध्यान खींचती हैं। खास बात यह है कि वह ऐसे आउटफिट्स चुनती हैं जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ आरामदायक भी होते हैं। गर्मियों के मौसम में उनके सूट लुक्स उन महिलाओं के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हैं जो सिंपल, एलिगेंट और क्लासी दिखना चाहती हैं। आइए देखते हैं अंकिता के 4 लेटेस्ट समर सूट लुक्स और कमाल के स्टाइलिंग टिप्स।

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व्हाइट फ्लोई अनारकली सूट

अंकिता का यह ऑल-व्हाइट अनारकली सूट गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। हल्का फैब्रिक, ढीली फिटिंग और सॉफ्ट रंग इसे बहुत आरामदायक बना रहे हैं। उन्होंने इसे मिनिमल ज्वेलरी और न्यूड हील्स के साथ स्टाइल किया है, जिससे आउटफिट और भी क्लासी दिख रहा है। गर्मियों में हल्के रंग शरीर को ज्यादा गर्म नहीं होने देते और फ्रेश लुक भी देते हैं। अगर आप अंकिता जैसा लुक चाहती हैं तो कॉटन, मलमल या रेयॉन फैब्रिक चुनें। बहुत ज्यादा हैवी कढ़ाई की जगह सिंपल डिजाइन बेहतर लगते हैं।

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पीच चिकनकारी सूट सेट

इस पीच रंग के सूट में अंकिता का लुक बेहद सॉफ्ट और ग्रेसफुल है। सूट पर की गई चिकनकारी कढ़ाई इसे खास बना रही है। साथ में मैचिंग दुपट्टा और स्ट्रेट पैंट्स पूरे लुक को बैलेंस कर रहे हैं। यह आउटफिट उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है जो ज्यादा चमक-दमक के बिना स्टाइलिश दिखना चाहती हैं। हल्का रंग और बारीक काम इसे गर्मियों के दिन के कार्यक्रमों के लिए शानदार चॉइस बनाता है।

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ऐसे करें चिकनकारी सूट स्टाइल

चिकनकारी सूट गर्मियों में हमेशा ट्रेंड में रहते हैं क्योंकि ये हल्के और आरामदायक होते हैं। ऐसे सूट के साथ बहुत भारी ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं होती। छोटे ईयररिंग्स और सिंपल मेकअप काफी होते हैं। अगर आउटफिट पेस्टल रंग में है तो बैग और फुटवियर भी उसी टोन में चुनें। इससे पूरा लुक ज्यादा सुंदर और साफ दिखाई देता है। ऑफिस, लंच डेट या छोटे फंक्शन में यह स्टाइल आसानी से पहना जा सकता है।

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फ्लोरल प्रिंटेड सूट लुक

अंकिता का यह फ्लोरल सूट गर्मियों की फील को पूरी तरह दिखाता है। हल्के रंग पर बने फूलों के प्रिंट आउटफिट को फ्रेश और यंग लुक दे रहे हैं। कुर्ते, दुपट्टे और पैंट्स पर मैचिंग प्रिंट होने की वजह से पूरा सेट काफी आकर्षक लग रहा है। इस तरह के फ्लोरल आउटफिट्स दिन के समय सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको रंग-बिरंगे लेकिन आरामदायक कपड़े पसंद हैं तो यह लुक जरूर पसंद आएगा।

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फ्लोरल सूट पहनते समय रखें ध्यान

फ्लोरल प्रिंट अपने आप में काफी आकर्षक होते हैं, इसलिए इनके साथ ज्यादा एक्सेसरीज की जरूरत नहीं होती। छोटे स्टड ईयररिंग्स और सिंपल सैंडल काफी हैं। गर्मियों में हल्के फैब्रिक वाले फ्लोरल सूट ज्यादा आराम देते हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो छोटे फूलों वाले प्रिंट चुनें। वहीं, लंबी हाइट वालों पर बड़े फ्लोरल डिजाइन अच्छे लगते हैं। यह एक ऐसा लुक है जो हर उम्र की महिलाओं पर अच्छा लगता है।

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व्हाइट सूट पर रेड डिटेलिंग

अंकिता का यह व्हाइट सूट रेड फ्लोरल डिटेलिंग की वजह से काफी अलग लग रहा है। सफेद रंग की सादगी और लाल रंग का खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट पूरे आउटफिट को खास बना रहा है। फुल स्लीव्स और हल्का दुपट्टा इसे आरामदायक भी बनाते हैं। इस तरह के सूट दिन और शाम दोनों समय पहने जा सकते हैं। सिंपल होने के बावजूद यह लुक काफी स्टाइलिश और ध्यान खींचने वाला है।

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समर फैशन का सबसे आसान फॉर्मूला

अंकिता के इन चारों लुक्स से एक बात साफ है कि गर्मियों में स्टाइलिश दिखने के लिए भारी कपड़ों की जरूरत नहीं होती। हल्के रंग, आरामदायक फैब्रिक और सिंपल स्टाइलिंग ही सबसे अच्छा विकल्प हैं। कॉटन, चिकनकारी, फ्लोरल प्रिंट और फ्लोई सिल्हूट जैसे डिजाइन इस मौसम में हमेशा अच्छे लगते हैं। अगर आप भी इस सीजन अपने वॉर्डरोब को अपडेट करना चाहती हैं तो इन लुक्स से आसानी से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

Ankita Lokhande Fashion Tips
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