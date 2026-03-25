एनीमिया के इन लक्षणों को ना समझें दिल की बीमारी, जान लें शरीर में खून की कमी पता करने का कॉमन तरीका

एनीमिया के लक्षण और घर में पता करने का सिंपल तरीका

शरीर में खून की कमी महिलाओं की सबसे कॉमन समस्या है। एनीमिया खून में आयरन की कमी की वजह से होता है। जिसमे हीमोग्लोबिन शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन वाले ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं कर पाता। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में लगभग 59.1 प्रतिशत किशोर लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं। डाइट में फोलेट, विटामिन बी 12 और विटामिन ए की कमी से ज्यादातर महिलाएं एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। प्रेग्नेंसी, पीरियड्स में ब्लड लॉस और आयरन रिच फूड्स का ना होना कई बार इसके लिए जिम्मेदार होता है। एनीमिया के लक्षणों में थकान और कमजोरी को ज्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन कई बार शरीर में दिख रहे इन लक्षणों को हार्ट डिसीज से कंपेयर करने लगते हैं। जबकि ये दिक्कतें एनीमिया के होने का संकेत देते हैं। साथ ही जानें शरीर में खून की कमी पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका।