आलू के पराठे से लेकर कढ़ी पकौड़ा तक, जानें कैसे होगा आसानी से डाइजेस्ट होंगे ये देसी फूड

जब भी कुछ स्पेशल खाना खाए तो अक्सर लोगों को डाइजेशन की समस्या हो जाती है। फिर वो चाहे आलू का पराठा ही क्यों ना हो। काफी सारे लोग इसे भी खाकर ब्लोटिंग फील करते हैं। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट से जानें इन फूड्स को आसानी से डाइजेस्ट करने का आसान फार्मूला। जिसकी मदद से कढ़ी पकौड़ा से लेकर सेव पूरी जैसी डिश भी पच जाएगी।
आलू का पराठा खाने के बाद काफी सारे लोगों को स्लो डाइजेशन का इशू हो जाता है। काफी सारे लोगों को ब्लॉटिंग होने लगती है। इस समस्या से निपटने के लिए अदरक और काली मिर्च की चाय बनाकर पिएं। ये चाय पाचन अग्नि को जलाएगी जिससे सारा खाना आसानी से पच जाएगा।
पाव भाजी का टेस्ट किसे पसंद नहीं आता और जब भी घर में बनता है तो इसे तो लोग जरूर ज्यादा खा लेते हैं। जिसकी वजह से एसिडिटी और स्टमक में हीट की प्रॉब्लम हो जाती है। जिससे निपटने के लिए खाने के बाद सौंफ की चाय बनाकर पिएं। ये चाय डाइजेस्टिव सिस्टम को कूल करने और एसिडिटी को दूर करने में मदद करेगा।
मुंबई की फेसम सेव पुरी या भेल पूरी का स्वाद तो लाजवाब लगता है। लेकिन खाने के बाद एसिडिटी, ब्लोटिंग की परेशानी होने लगती है। जिससे निपटना है तो जीरा, सौंफ और सोंठ को मिक्स कर खाने के बाद लें। इससे खाने के बाद लें। ये पित्त को कम करने और खाने के बाद होने वाली एसिडिटी को कम करता है।
कढ़ी चावल का काम्बिनेशन तेजी से एसिडिटी और गैस बनाता है। कमजोर डाइजेशन वाले अक्सर कढ़ी खाकर परेशान हो जाते हैं। कढ़ी को आसानी से पचाने के लिए जीरा और सोंठ की चाय को खाने के बाद पिएं। गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंगकी समस्या को दूर करेगा।
दही और चावल को अगर मिलाकर रात में खा लिया जाए तो इससे कफ ज्यादा बनने लगती है। साथ ही पाचन मुश्किल हो जाता है। दही और चावल आसानी से साथ में पच जाए इसके लिए दही में राई, करी पत्ता और अदरक का तड़का लगाएं।
बेसन से बने ढोकले कई बार पेट में गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी बढ़ाते हैं। इनसे निपटने के लिए अजवाइन और सेंधा नमक का पानी पीने से फायदा होता है। ये फर्मेंटेड फूड को पचने में मदद करता है।