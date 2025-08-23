आलू के पराठे से लेकर कढ़ी पकौड़ा तक, जानें कैसे होगा आसानी से डाइजेस्ट होंगे ये देसी फूड

देसी डिशेज को पचाने के लिए होम रेमेडीज

जब भी कुछ स्पेशल खाना खाए तो अक्सर लोगों को डाइजेशन की समस्या हो जाती है। फिर वो चाहे आलू का पराठा ही क्यों ना हो। काफी सारे लोग इसे भी खाकर ब्लोटिंग फील करते हैं। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट से जानें इन फूड्स को आसानी से डाइजेस्ट करने का आसान फार्मूला। जिसकी मदद से कढ़ी पकौड़ा से लेकर सेव पूरी जैसी डिश भी पच जाएगी।