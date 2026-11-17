राधिका अंबानी का फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है। खासतौर पर उनके खूबसूरत लहंगे हर किसी का ध्यान खींचते हैं। वेडिंग सीजन में अगर आप भी अपने लुक को रॉयल और एलिगेंट बनाना चाहती हैं, तो राधिका अंबानी के खूबसूरत लहंगा लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं। उनके ट्रेडिशनल आउटफिट्स से आप अपने ब्राइडल और वेडिंग गेस्ट लुक को खास बना सकती हैं।
राधिका अंबानी ने इस लुक में मल्टी कलर लहंगा को पहना है। इसे स्टाइल करने के लिए राधिका ने मैचिंग ब्लाउज और दुपट्टा को कैरी किया है। इस लुक में उन्होंने पिंक कलर के नेकलेस के साथ पेयर किया है।
लहंगा पहनने पर ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो आप इस तरह के लुक को क्रिएट कर सकती हैं। ब्राइड्स भी इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। मेगा स्लीव्स ब्लाउज और सेंटर पार्टिंग हेयरस्टाइल इस लुक को खास बना रहा है।
लहंगे में ऑफव्हाइट रंग काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इस रंग को स्टाइल करने से पहले महिलाएं काफी ज्यादा कंफ्यूज होती हैं, ऐसे में राधिका का लुक इंस्पिरेशन साबित हो सकता है। इस लहंगे के साथ राधिका ने हरे रंग की जूलरी पहनी है जो दिखने में काफी सुंदर लग रही है।
ब्राइड्स के लिए इस तरह का लुक काफी खास है। अगर आप बहुत हैवी लुक चाहती हैं तो इस तरह के लहंगा लुक के कैरी करें। इसमें हैवी लॉन्ग नेकलेस पहना है और एक हाथ में सुंदर चूड़ियां भी पहनी हैं।
आजकल शादियों में लहंगा थीम काफी कॉमन है। ऐसे में दोस्त की शादी में लहंगा पहनने रे लिए इस लुक को ट्राई करें। ब्राइट रंग का लहंगा हरे रंग की जूलरी और ट्रेंडी चोटी में बंधे बाल इस लुक को खास बना रहे हैं।
डिजाइनर लहंगा में स्कर्ट स्ट्रेट फिट में है तो दुपट्टे की स्टाइलिंग के लिए राधिका से टिप्स लें। उन्होंने एक शोल्डर पर फॉल करवाते हुए बैक से टर्न लेकर दूसरे हाथ पर सेट किया है।