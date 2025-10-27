मल्टीविटामिन की गोली की जगह खाएं ये बीज, शरीर में हर कमी होगी पूरी

सेहत के लिए बीज

सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हम कई चीजें खाते हैं और कुछ लोग दवाई भी खाते हैं। इसमें मल्टी-विटामिन की गोलियां भी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक सब्जी का बीज है, जिसे खाने से शरीर में सभी विटामिन्स की कमी पूरी हो जाती है। साथ ही मल्टी-विटामिन्स की गोलियां खाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए बताते हैं ये कौन सा बीज है।