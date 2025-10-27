Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलमल्टीविटामिन की गोली की जगह खाएं ये बीज, शरीर में हर कमी होगी पूरी

मल्टीविटामिन की गोली की जगह खाएं ये बीज, शरीर में हर कमी होगी पूरी

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपने कई मल्टी-विटामिन्स की गोलियां खाई होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ एक सब्जी का बीज आपके शरीर में सभी कमी को पूरा कर सकता है।

Deepali SrivastavaMon, 27 Oct 2025 07:00 PM
1/9

सेहत के लिए बीज

सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हम कई चीजें खाते हैं और कुछ लोग दवाई भी खाते हैं। इसमें मल्टी-विटामिन की गोलियां भी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक सब्जी का बीज है, जिसे खाने से शरीर में सभी विटामिन्स की कमी पूरी हो जाती है। साथ ही मल्टी-विटामिन्स की गोलियां खाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए बताते हैं ये कौन सा बीज है।

2/9

पंपकिन सीड्स

कद्दू का बीज आपने कभी न कभी जरूर खाया होगा। अगर नहीं खाया है, तो अब खाना शुरू कर दें। कद्दू की सब्जी जितनी फायदेमंद होती है, उतना ही इसका बीज भी। इसके बीज में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

3/9

पोषक तत्व

कद्दू के बीज में प्रोटीन, स्वस्थ वसा, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये शरीर को फिट रखने के साथ कई बीमारियां से बचाते हैं।

4/9

पेट के लिए

कद्दू का बीज खाने से पेट संबंधी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इससे पाचन में सुधार होता है और अपच, कब्ज की समस्या दूर होती है।

5/9

हार्ट हेल्थ

कद्दू का बीज खाने से दिल भी स्वस्थ रहता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है।

6/9

शुगर करें कंट्रोल

कद्दू का बीज खाने से ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है। इसे डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं।

7/9

मजबूत हड्डियां

पंपकिन सीड्स में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसे खाने से आपकी हड्डियों के साथ दांत भी मजबूत होते हैं।

8/9

इम्यूनिटी बूस्टर

कद्दू के बीज खाते हैं, तो सर्दी-खांसी की समस्या से दूर रहेंगे। इसे इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। सर्दी के मौसम में कद्दू के बीज जरूर खाने चाहिए। इस मौसम में सर्दी नहीं लगेगी।

9/9

कैसे खाएं

कद्दू के बीज ऐसे तो आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन इसे सुबह या शाम में खाना सही रहता है। आप इसे स्मूदी में पीसकर या फिर पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं। इसका स्वाद हल्का मीठा होता है।

Health Tips