Cannes के रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट का 'पीच लुक', गाउन संग शिफॉन दुपट्टे में दिखा ग्लैमर

आलिया भट्ट का कान फिल्म फेस्टिवल से सेकेंड लुक सामने आ चुका है। जिसमे वो पीच आउटफिट में रेडी दिख रही हैं। उनका ये लुक फैंस के साथ फ्रेंच धरती पर हॉलीवुड सेलिब्रेटीज को भी पसंद आ रहा है। स्टनिंग, सिंपल और ग्लैमरस दिख रहा उनका लुक पूरी तरह से क्लासिक था और दुनियाभर के लोगों का ध्यान खींच रहा। फोटोज में देखें आलिया का रेड कार्पेट से गॉर्जियस लुक।
आलिया भट्ट ने कान के रेड कार्पेट पर एंट्री के लिए बिना किसी डाउट के स्टनिंग लुक को कैरी किया। पीच कलर के गाउन में वो अपनी परफेक्ट फिगर फ्लांट करते दिख रही थी। साथ में मैचिंग शिफॉन का दुपट्टा इस गाउन को पूरी तरह से रेड कार्पेट के लिए परफेक्ट बना रहा था।
आलिया ने इंटरनेशनल इवेंट के लिए बॉडी हगिंग स्ट्रेपलेस गाउन को चुना। जिसकी स्क्लप्चर डिजाइन खास बना रही थी। प्लजिंग नेकलाइन और सेंटर पर प्लजिंग इल्यूजन डिटेल ड्रेस को खास बना रहा था। वहीं इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस की खूबसूरती बढ़ा रहा था सॉफ्ट, फ्लोई, लांग शिफॉन दुपट्टा। जिसे आलिया ने दोनों हाथों पर लपेटकर कैरी किया था।
बता दें कि आलिया का ये कस्टम पीच काउचर गाउन तमारा राल्फ ( Tamara Ralph) से लिया गया है। जिसे रिया कपूर ने स्टाइल किया है।
आलिया भट्ट का ये लुक ड्रीमी पीच ड्रेस में काफी रोमांटिक सा दिख रहा था। जिसे उन्होंने मेकअप के मामले में काफी मिनमल रखा। सटल शिमर और न्यूड ग्लॉसी लिप्स के साथ सॉफ्ट और पीच टोन बेस और साथ में पीच ब्लश खूबसूरती बढ़ा रहा था।
बता दें कि दुनिया में फैशन जगत के सबसे बड़े इवेंट में से एक कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया इंडियन ब्रांड आम्रपाली ज्वैलर्स के नेकपीस को पहनकर पहुंची। पीच कलर के मैचिंग स्टोन के साथ इस नेकपीस में 168.7 कैरेट के दुर्लभ कोरल स्टोन लगे थे। इन कोरल स्टोन को गोलकुंडा डायमंड के साथ जड़कर तैयार किया गया था। वहीं कानों में स्क्वेअर शेप डायमंड स्टड चोपार्ड ब्रांड से लिए गए थे।
वहीं कान के फर्स्ट लुक में आलिया ने बेहद अट्रैक्विट समर ड्रेस को कैरी किया था। जिस पर बने हैंड पेंट और पेस्टल कलर इस बॉल गाउन को स्पेशल बना रहे थे।