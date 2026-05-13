Cannes के रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट का 'पीच लुक', गाउन संग शिफॉन दुपट्टे में दिखा ग्लैमर

इंडियन ब्रांड की ज्वैलरी पहनकर हुईं रेडी

बता दें कि दुनिया में फैशन जगत के सबसे बड़े इवेंट में से एक कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया इंडियन ब्रांड आम्रपाली ज्वैलर्स के नेकपीस को पहनकर पहुंची। पीच कलर के मैचिंग स्टोन के साथ इस नेकपीस में 168.7 कैरेट के दुर्लभ कोरल स्टोन लगे थे। इन कोरल स्टोन को गोलकुंडा डायमंड के साथ जड़कर तैयार किया गया था। वहीं कानों में स्क्वेअर शेप डायमंड स्टड चोपार्ड ब्रांड से लिए गए थे।