ब्लाउज सिलवाने से पहले देख लें हीरोइनों के लेटेस्ट डिजाइन, साड़ी के साथ फिट बैठेंगे

सावन शुरू होने के साथ ही त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा और फिर अगले महीने से वेडिंग फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप स्पेशल ओकेजन की शॉपिंग में लगी हैं तो साड़ी-लहंगे के लिए ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए देने वाली हैं तो इन दिनों ट्रेंड में चल रहे ब्लाउज डिजाइन को जरूर देख लें। आलिया भट्ट से लेकर माधुरी दीक्षित, अनन्या पांडे इन ब्लाउज डिजाइन को पहन चुकी हैं,जो आपकी साड़ी को भी खूबसूरत लुक देंगे। यहां देखें 7 लेटेस्ट बॉलीवुड अप्रूव ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन।
फ्रेंड की वेडिंग के लिए रेडी आलिया ने इस ब्लाउज को वियर किया था। फ्रंट से इसमे कॉलर के साथ की होल शेप डिजाइन दी गई है जो इन दिनों ट्रेंड में है और आप इस डिजाइन के ब्लाउज को स्टिच करवा सकती हैं।
आलिया भट्ट का ब्लाउज क्लासिक डिजाइन है। फुल स्लीव के साथ बैकलेस डिजाइन और साथ में डोरी का सपोर्ट लेडीज की फर्स्ट च्वॉइस होती है। ये डिजाइन एवरग्रीन है और आप किसी भी साड़ी के ब्लाउज को ऐसा स्टिच करवा सकती हैं।
स्टाइलिस्ट अमी का ये ब्लाउज काफी स्टाइलिश है। एक्ट्रेसेज को स्टाइल करने वाली अमी का ये ब्लाउज डिजाइन आपको भीड़ में सबसे अलग लुक देगा।
ब्लाउज को हॉट लुक देना तो इस तरह के डिजाइन को स्टिच करवाएं। शोभिता धूलिपाला का ये ब्लाउज यंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।
अनन्या पांडे की ये बैकलेस चोली यंग गर्ल्स की फेवरेट है। ब्लाउज लहंगे का हो या फिर साड़ी का इस तरह डोरियों में लटकन और साइड में मोतियों की स्टिचिंग जरूर करवाएं। आपकी बैकलेस चोली की खूबसूरती को बढ़ा देगा।
कंधे पर मिनिमम कॉलर की डिजाइन के साथ स्लीव और ब्लाउज की हेमलाइन पर मैचिंग कलर की मोतियों की लड़ियां कंगना के इस ब्लाउज को गॉर्जियस बना रही हैं। इस डिजाइन को आप भी स्टिच करवा सकती हैं।
लेटेस्ट और ट्रेंडी ब्लाउज बनवाना है तो माधुरी दीक्षित के इस ब्लाउज की डिजाइन को सेव कर लें। सिंपल, क्लासी और बिना स्किन शो ऑफ किए ये डिजाइन बनवा लेंगी तो सब लेडीज आपकी तारीफ करेंगी।