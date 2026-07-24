ब्लाउज सिलवाने से पहले देख लें हीरोइनों के लेटेस्ट डिजाइन, साड़ी के साथ फिट बैठेंगे

बॉलीवुड एक्ट्रेस इंस्पायर ब्लाउज डिजाइन

सावन शुरू होने के साथ ही त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा और फिर अगले महीने से वेडिंग फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप स्पेशल ओकेजन की शॉपिंग में लगी हैं तो साड़ी-लहंगे के लिए ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए देने वाली हैं तो इन दिनों ट्रेंड में चल रहे ब्लाउज डिजाइन को जरूर देख लें। आलिया भट्ट से लेकर माधुरी दीक्षित, अनन्या पांडे इन ब्लाउज डिजाइन को पहन चुकी हैं,जो आपकी साड़ी को भी खूबसूरत लुक देंगे। यहां देखें 7 लेटेस्ट बॉलीवुड अप्रूव ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन।