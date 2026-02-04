सावधान ! दिल्ली में गुमशुदा बच्चों के बढ़ते मामले, सड़क और मेट्रो में ऐसे रखें बच्चों को सुरक्षित

सड़क और मेट्रो में बच्चों को सुरक्षित रखने के स्मार्ट तरीके

दिल्ली जैसे महानगर में, जहां हर दिन लाखों की भीड़ सड़कों और मेट्रो स्टेशनों पर उमड़ती है, एक बच्चे का हाथ छूट जाना किसी भी माता-पिता के लिए सबसे बड़ा डरावना सपना हो सकता है। दिल्ली पुलिस के गुमशुदा बच्चों के आंकड़े अक्सर हमें इस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि लापरवाही की एक छोटी सी चूक कैसे किसी परिवार को उम्र भर का दर्द दे सकती है। बहरहाल, साल 2026 के शुरू होते ही दिल्ली में गुमशुदा बच्चों के आंकड़ों ने ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। बता दें, जनवरी माह के पहले 27 दिनों में ही दिल्ली से लगभग 807 लोगों के लापता होने की खबर आई, जिसमें 137 बच्चे शामिल थे। बताया जा रहा है कि अब तक 235 लोग ट्रेस हो चुके हैं लेकिन 538 की तलाश अब भी जारी है।