अक्षय तृतीया पर इन 6 चीजों का भोग लगाकर करें मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न

अक्षय तृतीया पर लगाएं इन चीजों का भोग

हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया उन खास दिनों में से एक है जिसे बेहद शुभ माना जाता है। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो तो ये दिन बगैर सोचे-समझें चुना जा सकता है क्योंकि अक्षय तृतीया के लिए किसी मुहूर्त को निकालने की जरूरत नहीं होती। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। साथ ही सोने ही शॉपिंग भी होती है। इस दिन पूजा करने और मां लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए बाजार से मीठा खरीदने की बजाय अपने हाथों से तैयार करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन इन 6 चीजों का भोग लगा सकती हैं।