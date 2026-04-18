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अक्षय तृतीया पर इन 6 चीजों का भोग लगाकर करें मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न

Akshaya Tritiya Bhog: अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा को संपन्न करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ये तरह के मीठे भोग लगा सकते हैं। 

AparajitaApr 18, 2026 07:32 pm IST
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अक्षय तृतीया पर लगाएं इन चीजों का भोग

हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया उन खास दिनों में से एक है जिसे बेहद शुभ माना जाता है। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो तो ये दिन बगैर सोचे-समझें चुना जा सकता है क्योंकि अक्षय तृतीया के लिए किसी मुहूर्त को निकालने की जरूरत नहीं होती। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। साथ ही सोने ही शॉपिंग भी होती है। इस दिन पूजा करने और मां लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए बाजार से मीठा खरीदने की बजाय अपने हाथों से तैयार करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन इन 6 चीजों का भोग लगा सकती हैं।

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पंचामृत का भोग

पूजा को सफल बनाना है तो पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। दही में दूध, गंगाजल, शहद, पंचमेवा और शक्कर डालकर पंचामृत तैयार करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं।

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हलवा का भोग

अक्षय तृतीया की पूजा में बाजार की मिठाईयों की बजाय देवी लक्ष्मी को मात्र सूजी के हलवे का भोग भी लगा सकती हैं। देसी घी में हलवा तैयार कर उसमे मेवा डालकर इसे स्वादिष्ट बनाएं।

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चने का हलवा

भगवान विष्णु को चना प्रिय है। इसलिए काफी सारे लोग अक्षय तृतीया की पूजा में चने के हलवे का भी भोग लगाते हैं। चने की दाल को भिगोकर पीस लें और फिर देसी घी में इसे धीमी फ्लेम पर भूनें। भूनने के बाद चाशनी डालकर इसे पकाएं। साथ में दूध भी डालें। अगर हलवा चाशनी में बन चुका है तो थोड़ा सा मावा डालकर मिक्स कर लें। स्वादिष्ट चने का हलवा तैयार हो जाएगा।

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चावल की खीर

माता लक्ष्मी के प्रिय भोग में खीर शामिल है। इसलिए सफेद चावलों को दूध में पकाकर उसमे मिठास के लिए मिश्री डालें और साथ ही मेवे काटकर मिलाएं। जैसे काजू, बादाम, चिरौंजी, गरी और इलायची। इन चीजों को डालकर तैयार खीर का भोग लगाने से पूजा संपन्न होती है।

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सत्तू का शरबत

भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो उन् हें सबसे सस्ता और प्रिय भोग लगाएं। चने के सत्तू में शक्कर डालकर घोलें और भगवान को भोग लगाएं।

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सत्तू के लड्डू

भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए सत्तू के लड्डू तैयार कर सकती हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। सत्तू में चाशनी डालें और फिर हाथों पर घी लगाकर लड्डू तैयार करें।

Akshaya Tritya
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