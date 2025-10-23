एयरफ्रायर खरीद लिया है तो केवल समोसा-पकौड़ी ना तलें, आसानी से पकाएं ये फूड्स

एयर फ्रायर का यूज

नो ऑयल फूड को हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे में काफी सारे लोग एयर फ्रायर को अपनी किचन का हिस्सा जरूर बना रहे। लेकिन इन एयर फ्रायर में बने समोसे और पकौड़ों में वो स्वाद शायद ही मिल रहा हो। ऐसे में इन एयर फ्रायर को यूं ही बेकार ना पड़ा रहने दें बल्कि इन फूड्स को पकाएं। जो ना केवल आसानी से एयर फ्रायर में पक जाएंगे बल्कि स्वाद भी लाजवाब बना रहेगा।