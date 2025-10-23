Hindustan Hindi News
एयरफ्रायर खरीद लिया है तो केवल समोसा-पकौड़ी ना तलें, आसानी से पकाएं ये फूड्स

Uses Of Air fryer: एयर फ्रायर खरीदकर समोसा पकौड़ी फ्राई करने के अलावा इन चीजों को पकाएं। लाइफ होगी आसान और एयर फ्रायर खरीदने का पैसा भी हो जाएगा वसूल। जान लें कौन सी चीजें एयर फ्रायर में झटपट पका सकते हैं। 

AparajitaThu, 23 Oct 2025 11:17 PM
1/7

एयर फ्रायर का यूज

नो ऑयल फूड को हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे में काफी सारे लोग एयर फ्रायर को अपनी किचन का हिस्सा जरूर बना रहे। लेकिन इन एयर फ्रायर में बने समोसे और पकौड़ों में वो स्वाद शायद ही मिल रहा हो। ऐसे में इन एयर फ्रायर को यूं ही बेकार ना पड़ा रहने दें बल्कि इन फूड्स को पकाएं। जो ना केवल आसानी से एयर फ्रायर में पक जाएंगे बल्कि स्वाद भी लाजवाब बना रहेगा।

2/7

टोस्ट

ब्रेड को सेंक कर टोस्ट बनाना है तो एयर फ्रायर बेस्ट ऑप्शन है। इसमे बना टोस्ट काफी देर तक क्रंची बना रहता है।

3/7

लो टेंपरेचर पर ड्राई करें ये पत्तियां

धनिया, करी पत्ता, मेथी की पत्तियों को ड्राई करना है तो एयर फ्रायर के लो टेंपरेचर मोड पर करके रखें। इससे ये फटाफट से ड्राई हो जाते हैं।

4/7

मखाना करें रोस्ट

मखाने या लाई, पोहा को रोस्ट करना है तो बिना तेल के फटाफट से रोस्ट कर लें।

5/7

मटर और मूंगफली करें रोस्ट

हरी मटर को रोस्ट करके खाना है तो एयर फ्रायर में रखकर फ्राई करें। इसी तरह से मूंगफली को भी रोस्ट कर लें।

6/7

नूडल्स हो जाएंगे फटाफट फ्राई

सूप के लिए नूडल्स फ्राई करने हैं तो एयर फ्रायर में डालकर रोस्ट कर लें।

7/7

टमाटर और बैंगन भूनने का काम

सर्दियों में बैंगन का चोखा बनाना है या फिर भुने टमाटर की चटनी तैयार करनी है। एयर फ्रायर बेस्ट ऑप्शन है। इसमे लहसुन से लेकर मिर्ची, टमाटर, बैंगन फटाफट से भुन कर पक जाते हैं।

