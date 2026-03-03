गलत बर्तन से हो सकता है नुकसान! एयर फ्रायर में कौन-से बर्तन बिल्कुल ना डालें!

एयर फ्रायर आज के समय में हर किचन का जरूरी अप्लायंस बन चुका है, लेकिन इसमें खाना बनाते समय सही बर्तनों का इस्तेमाल बेहद अहम होता है। गलत बर्तन ना सिर्फ खाने की क्वालिटी खराब कर सकते हैं, बल्कि एयर फ्रायर को नुकसान पहुंचाने का भी खतरा रहता है। कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि एयर फ्रायर में कौन-से बर्तन सुरक्षित होते हैं और कौन-से नहीं। इसी उलझन को दूर करने के लिए यह गाइड आपकी मदद करेगी।
एयर फ्रायर में सभी तरह के एल्यूमिनियम केक टिन पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। ये गर्मी को समान रूप से फैलाते हैं, जिससे केक, ब्राउनी या बेक्ड स्नैक्स अच्छे से पकते हैं। हल्के होने के कारण ये एयर फ्रायर की बास्केट पर ज्यादा दबाव नहीं डालते। बस ध्यान रखें कि टिन एयर फ्रायर के साइज में फिट हो और हवा के प्रवाह को पूरी तरह ना रोके।
आपके घर में इस्तेमाल होने वाले स्टेनलेस स्टील के डिब्बे भी एयर फ्रायर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सब्जी गरम करने, टिक्की या कटलेट रखने के लिए ये बढ़िया ऑप्शन हैं। स्टील मजबूत होता है और हाई टेम्परेचर सहन कर लेता है। ध्यान रखें कि बर्तन बहुत मोटा ना हो और एयर फ्रायर की हीट सर्कुलेशन बाधित ना करे।
सिरेमिक और पोर्सिलेन के बर्तन एयर फ्रायर के लिए सुरक्षित होते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। इनमें किसी भी तरह की गोल्ड या मेटालिक लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। बर्तन के नीचे “Microwave Safe” लिखा हो तो आप उसे एयर फ्रायर में भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बर्तन स्लो और ईवन कुकिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं।
एल्यूमिनियम फॉयल, बेकिंग पेपर और एयर फ्रायर लाइनर का इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हैं। ये खाने को चिपकने से बचाते हैं और सफाई भी आसान बनाते हैं। ध्यान रखें कि फॉयल को पूरी तरह ढककर ना रखें, ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये पूरी तरह सुरक्षित होते हैं।
सिलिकॉन मोल्ड्स एयर फ्रायर के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। ये हीट-रेसिस्टेंट होते हैं और केक, मफिन या कपकेक बनाने में काम आते हैं। सिलिकॉन से खाना आसानी से निकल जाता है और बर्तन धोना भी आसान होता है। हमेशा फूड-ग्रेड सिलिकॉन का ही इस्तेमाल करें, जो हाई टेम्परेचर झेल सके।
एयर फ्रायर के लिए बर्तन चुनते समय उसका साइज सबसे अहम है। बर्तन बहुत बड़ा होगा तो एयर सर्कुलेशन रुक जाएगा। हमेशा ऐसे बर्तन लें जिनसे हवा चारों तरफ घूम सके। साथ ही बर्तन का मटीरियल हाई हीट सहने लायक होना चाहिए, ताकि सेफ्टी बनी रहे।
एयर फ्रायर में कांच के पतले बर्तन, प्लास्टिक कंटेनर और गोल्ड/सिल्वर डिजाइन वाले बर्तन इस्तेमाल ना करें। ये तेज गर्मी में टूट सकते हैं या पिघल सकते हैं। गलत बर्तन ना सिर्फ खाने को खराब करते हैं, बल्कि एयर फ्रायर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप सही बर्तनों का चुनाव करते हैं, तो एयर फ्रायर में खाना ज्यादा क्रिस्पी, हेल्दी और टेस्टी बनता है। साथ ही सफाई आसान होती है और मशीन लंबे समय तक सही रहती है। इसलिए अगली बार एयर फ्रायर चलाने से पहले बर्तन जरूर जांच लें।