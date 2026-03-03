गलत बर्तन से हो सकता है नुकसान! एयर फ्रायर में कौन-से बर्तन बिल्कुल ना डालें!

किन बर्तनों से बचें

एयर फ्रायर में कांच के पतले बर्तन, प्लास्टिक कंटेनर और गोल्ड/सिल्वर डिजाइन वाले बर्तन इस्तेमाल ना करें। ये तेज गर्मी में टूट सकते हैं या पिघल सकते हैं। गलत बर्तन ना सिर्फ खाने को खराब करते हैं, बल्कि एयर फ्रायर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप सही बर्तनों का चुनाव करते हैं, तो एयर फ्रायर में खाना ज्यादा क्रिस्पी, हेल्दी और टेस्टी बनता है। साथ ही सफाई आसान होती है और मशीन लंबे समय तक सही रहती है। इसलिए अगली बार एयर फ्रायर चलाने से पहले बर्तन जरूर जांच लें।