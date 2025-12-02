Hindustan Hindi News
गेस्ट्रो डॉक्टर ने पकड़ीं 7 गलतियां जिनसे एयर फ्रायर बन सकता है हेल्थ के लिए खतरा

गेस्ट्रो डॉक्टर सौरभ सेठी एयर फ्रायर को हेल्थ के लिए गेम चेंजर मानते हैं, बशर्ते इसके इस्तेमाल में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो। उन्होंने 7 सावधानियां बताई हैं जो एयरफ्रायर के इस्तेमाल में बरतनी चाहिए।

Kajal SharmaTue, 2 Dec 2025 12:23 PM
1/8

एयर फ्रायर है गेम चेंजर

एयरफ्रायर की पॉप्युलैरिटी घर-घर बढ़ती जा रही है। कई लोगों को लगता है कि एयरफ्रायर में बना खाना अपने आप हेल्दी होता है। हालांकि कुकिंग करते समय लोग कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं। हार्वर्ड ट्रेन्ड डॉक्टर बताया कि अगर आप एयरफ्रायर सही तरीके से यूज करें तो ये आपकी सेहत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। उन्होंने ऐसी 7 गलतियां बताई हैं जो एयर फ्रायर पर खाना बनाने वाले लोग करते हैं।

2/8

तेल चुनने में गलती

डॉक्टर सौरभ सेठी ने बताया, एयर फ्रायर में बना खाना जरूरी नहीं कि हमेशा हेल्दी हो। एयरफ्राई करने से तेल की मात्रा कम हो जाती है। अगर आप अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ्रोजेन स्नैक बनाते हैं या रिफाइंड सीड ऑइल यूज करते हैं तो यह आपकी गट के लिए हेल्दी नहीं है।

3/8

तेल ना यूज करना भी गलत

लोगों को लगता है कि एयरफ्रायर में कुकिंग के लिए तेल की जरा भी जरूरत नहीं। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा अवोकाडो ऑइल या घी जरूर डालना चाहिए। इससे विटामिन ए, डी, ई और के जैसे पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद मिलती है। आपको रिफाइंड सीड ऑइल यूज नहीं करना चाहिए। इनमें ओमेगा-6 होता है। यह आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है।

4/8

ध्यान से पकाएं ये सब्जियां

अगर आपको लगता है कि एयरफ्रायर में हर सब्जी पकानी चाहिए तो यह गलत है। हरी सब्जियां और क्रूसिफर वेजीटेबल जैसे ब्रोकली इसमें जल्दी जल जाती हैं। इससे बचने के लिए तेल की हल्की सी कोटिंग करें और पार्चमेंट पेपर या सिलिकॉन लाइन का इस्तेमाल करें ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं और जले नहीं। जला खाना इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है।

5/8

तेल को ना करें रीयूज

कुछ तेलों को फिर से यूज करना ठीक है, लोगों की यह सोच भी गलत है। पुराना तेल जब तेज आंच पर गरम होता है तो ऑक्सीडाइज्ड फैट्स बनते हैं। इसका मतलब है कि इससे नुकसान पहुंचाने वाले बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आपके लिवर और गट हेल्थ और लिवर के लिए ठीक नहीं हैं। ट्रे को साफ करते रहें और तेल बदलें।

6/8

एयरफ्राई के पहले करें सीजनिंग

एयरफ्राई करने के बाद मसाले डालना भी गलत है। डॉक्टर सेठी ने बताया कि हल्दी, लहसुन, जीरा, शिमला मिर्च वगैरह कुकिंग के समय ही एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी तरह से निकालते हैं।

7/8

ऐसे सिलेक्ट करें एयरफ्रायर

अगर आप पैसे और साइज देखकर ही एयरफ्रायर खरीदते हैं तो यह बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ एयरफ्रायर में टेफ्लॉन की कोटिंग वाली बास्केट होती है, ज्यादा टेम्परेचर पर ये डिग्रेड हो जाता है। सिरेमिक कोटिंग वाले या अंदर से जो स्टेनलेस स्टील के हों, ऐसे एयरफ्रायर खरीदें।

8/8

सही लाइनर का चुनाव

एयरफ्रायर के लिए सेफ लाइनर भी ध्यान से लेना चाहिए। सबसे सेफ फूड ग्रेड सिलिकॉन होता है। ये रीयूजेबल होता है, माइक्रोप्लास्टिक हीं होती। 480 डिग्री फॉरेनहाइट तक हीट सेफ होता है। डाई या कोटिंग नहीं होती और एयरफ्लो के लिए भी सही होता है।

