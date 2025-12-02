गेस्ट्रो डॉक्टर ने पकड़ीं 7 गलतियां जिनसे एयर फ्रायर बन सकता है हेल्थ के लिए खतरा

एयर फ्रायर है गेम चेंजर

एयरफ्रायर की पॉप्युलैरिटी घर-घर बढ़ती जा रही है। कई लोगों को लगता है कि एयरफ्रायर में बना खाना अपने आप हेल्दी होता है। हालांकि कुकिंग करते समय लोग कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं। हार्वर्ड ट्रेन्ड डॉक्टर बताया कि अगर आप एयरफ्रायर सही तरीके से यूज करें तो ये आपकी सेहत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। उन्होंने ऐसी 7 गलतियां बताई हैं जो एयर फ्रायर पर खाना बनाने वाले लोग करते हैं।