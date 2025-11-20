खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 7 बड़े फायदे! AIIMS के डॉक्टर ने बताया

खाने के बाद 10 मिनट वॉक करने के फायदे

खाने के बाद थोड़ी देर टहलना चाहिए, ये बात आप अपने बड़े-बुजुर्गों से सुनते आए होंगे। लेकिन बहुत से लोग अभी भी खाने के बाद या तो बैठे रहते हैं या फिर लेट जाते हैं। कई लोगों के लिए समय निकालना भी मुश्किल होता है। लेकिन बता दें आपको ज्यादा नहीं बस खाने के बाद 10 मिनट टहलने की जरूरत है। एम्स ट्रेंड गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ सौरभ सेठी ने एक पोस्ट में इससे मिलने वाले फायदों के बारे में बताया है, जिन्हें जानकर आप भी इस आदत को अपना लेंगे।