एम्स के डॉक्टर ने बताए 10 फूड्स जो कब्ज से तुरंत राहत देंगे, सुबह खुलकर साफ होगा पेट!

कब्ज की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है। इसमें पेट खुलकर साफ नहीं होता, साथ ही अजीब सा भारीपन, गैस और दर्द भी बना रहता है। जो लोग कब्ज से परेशान हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि कुछ खाने से पहले उन्हें कितनी बार सोचना पड़ता है। कुछ लोगों में कब्ज इतना गंभीर होता है कि दवाइयां लेने और घरेलू नुस्खे आजमाने के बाद भी राहत नहीं मिलती। ऐसे में जरूरत है अपनी डाइट को सुधारने की। एम्स के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ सौरभ सेठी ने ऐसे 10 फूड्स के बारे में बताया है, जो आपको तुरंत कब्ज से राहत देने का काम करते हैं। आइए जानते हैं।
खट्टा-मीठा कीवी फाइबर से भरपूर होता है, जो स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और सुबह पेट साफ होने में आसानी होती है। इसमें एक एंजाइम भी मौजूद होता है, जो प्रोटीन को तोड़ने और पचाने में मदद करता है।
पपीता पेट की हर समस्या के लिए रामबाण है। इसमें मौजूद एंजाइम पाचन तंत्र को एक्टिव रखने में मदद करता है। साथ ही ये पेट में जमा गंदगी को भी बाहर करता है। रोजाना एक कटोरी पपीता खाने से कब्ज से राहत मिलती है।
प्रून्स जिन्हें सूखे आलूबुखारा भी कहा जाता है, कब्ज से राहत दिलाने में काफी फायदेमंद हैं। इनमें सॉल्यूबल और इंसॉल्यूबल दोनों तरह का फाइबर मौजूद होता है, जो स्टूल को सॉफ्ट बनाता है।
फाइबर और ओमेगा थ्री से भरपूर अलसी के बीज फाइबर का बेहतरीन सोर्स हैं। इससे पेट साफ होने में मदद मिलती है। आप इसे स्मूदी, ओट्स, दही में मिलाकर ले सकते हैं।
चिया सीड्स कब्ज से तुरंत राहत दिलाने का करते हैं। अपनी डाइट में इन्हें शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें रात भर के लिए एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें, फिर सुबह खाली पेट बीज सहित पी जाएं। ये बॉडी को कई फायदे देता है।
ओट्स भी फाइबर का अच्छा सोर्स हैं, जिन्हें आप रोजाना अपनी डाइट ने शामिल कर सकते हैं। इन्हें खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ और हल्का महसूस होता है। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए ये एक बेहतरीन चॉइस हैं।
मूंग, मसूर जैसी दालें फाइबर और प्रोटीन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं। ये पाचन तंत्र को एक्टिव रखती हैं, पेट को साफ रखने में मदद करती हैं और साथ ही ओवरऑल गट हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद हैं।
पालक में आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। कब्ज की शिकायत बनी रहती है, तो उबालकर पालक का सूप बना लें या हल्की सॉटे कर के खाएं, बहुत ही फायदा मिलेगा।
नाशपाती में पानी और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं। ये बॉडी को हाइड्रेट बनाए रखता है और चूंकि कई पोषक तत्वों से भरपूर है, इसलिए कई हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है।
शकरकंद जिन्हें लोग मीठे आलू के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर की टॉप फूड्स वाली लिस्ट में शामिल हैं। इसमें फाइबर, पोटैशियम और रेजिस्टेंट स्टार्च मौजूद होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है। ये गट में हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है।