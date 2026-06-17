बार-बार होता है सिरदर्द? बचाव के लिए एम्स की डॉक्टर ने दी 10 टिप्स

स्लीप हाइजीन पर ध्यान दें

सिरदर्द को जड़ से खत्म करने के लिए स्लीप हाइजीन यानी सोने की अच्छी आदतें सबसे बड़ा और असरदार हथियार है। ध्यान रखें 7-8 घंटे सो जाना ही काफी नहीं है, बल्कि सोने का तरीका और माहौल भी उतना ही मायने रखता है। नींद में थोड़ी सी गड़बड़ी सिरदर्द को ट्रिगर कर सकती है।