after the age of 30 every women should immediately stop eating these 6 foods to stay healthy 30 की उम्र के बाद महिलाओं को नहीं खानी चाहिए ये 6 चीजें, तुरंत बना लें दूरी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइल30 की उम्र के बाद महिलाओं को नहीं खानी चाहिए ये 6 चीजें, तुरंत बना लें दूरी

30 की उम्र के बाद महिलाओं को नहीं खानी चाहिए ये 6 चीजें, तुरंत बना लें दूरी

30 की उम्र के बाद, महिलाओं को अपनी डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 की उम्र के बाद उनका मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से स्लो हो जाता है, जिससे ईजी वेट लॉस उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

Manju MamgainWed, 10 Sep 2025 08:41 PM
1/7

30 की उम्र के बाद महिलाओं को नहीं खानी चाहिए ये 6 चीजें

मोटापा आज हर दूसरे व्यक्ति के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। बढ़ते वजन की समस्या ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी खराब करती है बल्कि आपका आत्मविश्वास छीनकर आपको कई रोगों का शिकार भी बना देती है। ऐसे में जरूरी है कि 30 की उम्र के बाद, महिलाओं को अपनी डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 की उम्र के बाद उनका मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से स्लो हो जाता है, जिससे ईजी वेट लॉस उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। Pic Credit : Shutterstock

2/7

प्रोसेस्ड फूड

30 से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बचना चाहिए। इनमें मौजूद अतिरिक्त चीनी और हानिकारक रसायन को पचाना मुश्किल होता है। जिससे हार्मोन संतुलन, आंतों के स्वास्थ्य, हड्डियों और तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। Pic Credit : Shutterstock

3/7

मीठे कार्बोनेटेड पेय

मोटापे से बचने के लिए, 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मीठे कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा मीठा दूध, चाय और कॉफी का सेवन भी सीमित मात्रा में करें। बिना चीनी वाली चाय, कॉफी या हर्बल पेय स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। Pic Credit : Shutterstock

4/7

बटर वाले पॉपकॉर्न

30 से अधिक उम्र की महिलाओं को नमक और मक्खन से भरपूर पॉपकॉर्न खाने से बचना चाहिए। इसे बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली कृत्रिम सामग्री आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर हार्मोन, आंत और समग्र स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। Pic Credit : Shutterstock

5/7

आलू के चिप्स

आलू के चिप्स में मौजूद सोडियम का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने और चिप्स को क्रिस्पी बनाए रखने के लिए किया जाता है। 30 से अधिक उम्र की महिलाओं को चिप्स का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए। चिप्स न केवल वजन बढ़ाते हैं, बल्कि अन्य स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करते हैं। Pic Credit : Shutterstock

6/7

योगर्ट

आमतौर पर योगर्ट को एक हेल्दी विकल्प के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका ज्यादा सेवन खासकर चीनी या नमक के साथ करने से वजन बढ़ सकता है। वजन घटाने के लिए छाछ या सादा दही का सेवन करें। Pic Credit : Shutterstock

7/7

मेयोनीज

मेयोनीज में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जो कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अधिक सेवन से जोड़ों में दर्द, गुर्दे में पथरी और वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। Pic Credit : Shutterstock

Health Tips