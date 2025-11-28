40+ है पैरेंट्स की उम्र, तो डाइट में शामिल करें ये 5 प्रोटीन रिच फूड्स, फोर्टिस के डॉक्टर ने दी सलाह!

Hindustan Hindi News
गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य कहते हैं कि इंडियन पैरेंट्स की उम्र जैसे ही 40 क्रॉस होती है, उन्हें अपनी डाइट में ये 5 प्रोटीन रिच फूड जरूर एड कर लेने चाहिए। इनसे मसल्स स्ट्रांग रहेंगी और साथ ही हेल्दी और एक्टिव एजिंग में भी मदद मिलेगी।

Anmol ChauhanFri, 28 Nov 2025 05:22 PM
40 के बाद शामिल करें ये फूड्स

40 की उम्र के बाद मसल लॉस काफी तेजी से होता है। यही वजह है कि डाइट में प्रोटीन शामिल करना और भी जरूरी हो जाता है। फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य कहते हैं कि इंडियन पैरेंट्स की उम्र जैसे ही 40 क्रॉस होती है, उन्हें अपनी डाइट में ये 5 प्रोटीन रिच फूड जरूर एड कर लेने चाहिए। इनसे मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, इम्यूनिटी और बोन हेल्थ बेहतर होगी, एनर्जी रहेगी और साथ ही हेल्दी और एक्टिव एजिंग में भी मदद मिलेगी। आइए जानते हैं वो क्या हैं।

अंडा

डॉ शुभम कहते हैं कि अंडा प्रोटीन का सबसे अच्छा और चीप सोर्स है। इसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है। अगर आप 3 अंडे तक खाते हैं, तो लगभग 18 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको मिल जाता है। ये मसल्स रिकवरी के लिए भी बेस्ट है।

दही या ग्रीक योगर्ट

पैरेंट्स की उम्र 40 के पार है, तो उनकी डेली डाइट ने दही या ग्रीक योगर्ट भी शामिल करें। इसमें भरपूर प्रोटीन भी होता है, साथ ही ये प्रोबायोटिक रिच होती है, जो इम्यूनिटी और गट हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद है।

पनीर या तोफू

डॉ शुभम कहते हैं कि पनीर और तोफू भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये प्रोटीन रिच होने के साथ साथ कैल्शियम रिच भी होता है, जो बोन हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है।

मूंग और मसूर की दाल

ज्यादातर घरों में दाल खाई जाती है, जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। उसमें भी अगर आप मूंग और मसूर की दाल खाते हैं, तो ये पचाने में भी आसान होती हैं और प्लांट प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है।

फिश या चिकन सूप

नॉन वेजिटेरियन हैं तो पैरेंट्स की डाइट में सॉफ्ट कुक्ड फिश और चिकन सूप भी शामिल कर सकते हैं। इनके 100 ग्राम में लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाता है। इसके साथ ओमेगा थ्री फैटी एसिड भी मौजूद होता है, जो हार्ट और जोड़ों की हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है।

डाइट के साथ एक्टिव लाइफस्टाइल रखें

40 की उम्र के बाद डाइट के साथ-साथ फिजिकल एक्टिविटी शामिल करें। रोज के रूटीन में शॉर्ट वॉक, स्ट्रेचिंग और हल्के फिजिकल मूवमेंट एड करें। इसके अलावा हाइड्रेशन और सही स्लीप रूटीन मेंटेन करना भी जरूरी है।

