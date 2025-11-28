40+ है पैरेंट्स की उम्र, तो डाइट में शामिल करें ये 5 प्रोटीन रिच फूड्स, फोर्टिस के डॉक्टर ने दी सलाह!

40 के बाद शामिल करें ये फूड्स

40 की उम्र के बाद मसल लॉस काफी तेजी से होता है। यही वजह है कि डाइट में प्रोटीन शामिल करना और भी जरूरी हो जाता है। फोर्टिस हॉस्पिटल के गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ शुभम वात्स्य कहते हैं कि इंडियन पैरेंट्स की उम्र जैसे ही 40 क्रॉस होती है, उन्हें अपनी डाइट में ये 5 प्रोटीन रिच फूड जरूर एड कर लेने चाहिए। इनसे मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, इम्यूनिटी और बोन हेल्थ बेहतर होगी, एनर्जी रहेगी और साथ ही हेल्दी और एक्टिव एजिंग में भी मदद मिलेगी। आइए जानते हैं वो क्या हैं।