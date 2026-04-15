अदिति राव हैदरी की तरह पहनें साड़ी, सिंपल लुक में भी पाएं रॉयल और क्लासी स्टाइल, एक्ट्रेस से लें फैशन टिप्स

एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी अक्सर अपने यूनिक स्टाइल से फैंस का अटेंशन ले लेती हैं। उन्हें साड़ी पहनना काफी पसंद हैं और खास मौकों पर पर अलग डिजाइन वाली साड़ियां स्टाइल करती हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह पति और एक्टर सिद्धार्थ के साथ दिख रही हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है, जिसमें उनका राॉयल लुक दिख रहा है। अदिति की तरह आप भी सिंपल साड़ी में क्लासी और सुंदर दिख सकती हैं। चलिए उनकी तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं और उनके स्टाइलिंग टिप्स आपको देते हैं।
अदिति राव हैदरी ने लाइम ग्रीन कलर की साड़ी कैरी की है, जो रॉयल और एलिगेंट लुक दे रही है। उनकी साड़ी का फैब्रिक सिल्की है, जिसमें जरी वर्क वाला काम किया गया है। साड़ी का गोल्डन कढ़ाई वाला बॉर्डर और छोटे-छोटे बूटे मोटिफ्स इसे ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं। अगर आप किसी खास फंक्शन के लिए रॉयल लुक चाहती हैं, तो ऐसी साड़ी पहनें।
एक्ट्रेस ने मैचिंग लाइम ग्रीन कलर का ब्लाउज कैरी किया है, जो हाफ पफ स्लीव्स और सिंपल डिजाइन में है। ब्लाउज का पैटर्न वी शेप में डीप नेक स्टाइल में है। इस तरह का ब्लाउज साड़ी लुक को अट्रैक्टिव बनाता है।
साड़ी में अगर वर्क रहता है, तो जूलरी ना ज्यादा भारी चुनें और ना ज्यादा हल्की। अदिति ने चोकर नेकलेस कैरी किया है, जिसमें ग्रीन-गोल्डन का कॉम्बिनेशन है। उनका ये चोकर साड़ी पर कॉन्ट्रास्ट बना रहा है। मैचिंग ईयरिंग्स लुक पर चार चांद लगा रहे हैं।
आजकल साड़ी पर चूड़ियां पहनना का ट्रेंड कम हो रहा है और ब्रेसलेट ने उनकी जगह ले ली है। अदिति ने इस साड़ी के साथ लाइट ब्रेसलेट और रिंग्स कैरी की हैं। ये सभी चीजें उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं।
जूलरी और साड़ी के रंग के हिसाब से अदिति ने सॉफ्ट और मिनिमल मेकअप लुक चुना है। उन्होंने ऐसा मेकअप किया है, जो नेचुरल फिनिश दे रहा है। मेकअप हल्का होने से उनके साड़ी का रंग खिला हुआ दिख रहा है।
साड़ी पर अक्सर हेयरस्टाइल सोचना पड़ता है। अदिति ने इस लुक के साथ स्ट्रेट-ओपन हेयरस्टाइल चुनी है, जो क्लासी फिनिश लुक दे रहा है। अगर कोई हेयरस्टाइल समझ नहीं आ रहा है, तो बालों को स्ट्रेट या कर्वी कर्ल लुक में रखें।
अदिति राव हैदरी की तरह आप भी इस स्टाइल में साड़ी पहनें। साड़ी के साथ हल्का मेकअप करें, हैवी मेकअप लुक को बिगाड़ देगा। जूलरी भी हल्की रखें, जिससे साड़ी ज्यादा दिखें और आप सुंदर नजर आएं। ये छोटे-छोटे टिप्स आपकी स्टाइलिंग को बेहतर और आपको क्लासी लुक देंगे।