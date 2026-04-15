अदिति राव हैदरी की तरह पहनें साड़ी, सिंपल लुक में भी पाएं रॉयल और क्लासी स्टाइल, एक्ट्रेस से लें फैशन टिप्स

अदिति राव हैदरी का लेटेस्ट साड़ी लुक

एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी अक्सर अपने यूनिक स्टाइल से फैंस का अटेंशन ले लेती हैं। उन्हें साड़ी पहनना काफी पसंद हैं और खास मौकों पर पर अलग डिजाइन वाली साड़ियां स्टाइल करती हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह पति और एक्टर सिद्धार्थ के साथ दिख रही हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है, जिसमें उनका राॉयल लुक दिख रहा है। अदिति की तरह आप भी सिंपल साड़ी में क्लासी और सुंदर दिख सकती हैं। चलिए उनकी तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं और उनके स्टाइलिंग टिप्स आपको देते हैं।