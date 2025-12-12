मटर डालकर खूब टेस्टी बनती हैं ये 7 सब्जियां, सर्दियों में जरूर करें ट्राई

मटर डालकर टेस्टी बनती हैं ये सब्जियां

सर्दियों के मौसम में हरी-भरी मटर बाजार में खूब आती है। इससे कई डिशेज बनाई जाती हैं और कई सब्जियों में भी डाला जाता है। रोज वाली सब्जियां खा कर थोड़े बोर हो जाएं, तो उनमें जरा से मटर के दाने एड कर दें, स्वाद नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किन-किन सब्जियों में आप मटर डालकर बना सकती हैं।