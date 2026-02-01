एक चुटकी काली मिर्च से दूर होंगी कई समस्याएं, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया किन चीजों में मिलाएं

फायदे के लिए एक चुटकी काली मिर्च ऐसे खाएं

काली मिर्च केवल मसाला नही है बल्कि ये आयुर्वेद में दवा की तरह इस्तेमाल की जाती है। इसमे पाया जाने वाला पैपरीन कंपाउंड हेल्थ के लिए पावरफुल इंग्रीडिएंट का काम करता है। लेकिन काली मिर्च को किस तरह से डाइट में शामिल करें कि इसके सारे फायदे मिले? इस काम में मदद करेगी न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन की सलाह।