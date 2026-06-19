सूट के साथ प्लेन सलवार सिलवा लेती हैं? इस बार मोहरी पर बनवाएं ये 8 डिजाइन, सहेलियां कॉपी करेंगी!

सलवार की मोहरी को दें फैंसी लुक

डेली वियर में कई भारतीय महिलाएं सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं। सलवार का फ्लोई डिजाइन ना सिर्फ देखने में स्टाइलिश लगता है, बल्कि रोजमर्रा में पहनने के हिसाब से काफी आरामदायक भी होता है। खैर, आजकल फैशन में एक बदलाव तो आता है। अब सलवार को सिंपल सिलवाने की जगह महिलाएं इसकी मोहरी पर भी फैंसी डिजाइन बनवाना पसंद कर रही हैं। ये छोटी सी डिटेलिंग वाकई आपके सूट के पूरे लुक को बदल सकती है। कुछ फैंसी मोहरी के डिजाइन यहां हम आपके लिए ले कर आए हैं, जो इस बार आप ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)