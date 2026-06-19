सूट के साथ प्लेन सलवार सिलवा लेती हैं? इस बार मोहरी पर बनवाएं ये 8 डिजाइन, सहेलियां कॉपी करेंगी!

डेली वियर में कई भारतीय महिलाएं सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं। सलवार का फ्लोई डिजाइन ना सिर्फ देखने में स्टाइलिश लगता है, बल्कि रोजमर्रा में पहनने के हिसाब से काफी आरामदायक भी होता है। खैर, आजकल फैशन में एक बदलाव तो आता है। अब सलवार को सिंपल सिलवाने की जगह महिलाएं इसकी मोहरी पर भी फैंसी डिजाइन बनवाना पसंद कर रही हैं। ये छोटी सी डिटेलिंग वाकई आपके सूट के पूरे लुक को बदल सकती है। कुछ फैंसी मोहरी के डिजाइन यहां हम आपके लिए ले कर आए हैं, जो इस बार आप ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
सलवार की मोहरी पर आप इस तरह से लेस की पत्तियां लगवा सकती हैं। बहुत सी सिंपल तरीका है, अपनी सलवार को फैंसी लुक देने का। डेली वियर के लिए अक्सर सिंपल सलवार ही रहती है, उसमें ये छोटी सी डिटेलिंग आप सूट के कपड़े या मैचिंग लेस से करवा सकती हैं। बहुत सुंदर सलवार लगेगी।
सलवार की मोहरी पर आप इस तरह से पर्ल डिटेलिंग करा सकती हैं। ये आपकी सलवार को काफी मॉडर्न लुक देगा। इसमें पर्ल या बीड्स लगवाकर आप अपने ओवरऑल लुक को फैंसी बना सकती हैं। ऐसी सलवार के साथ सूट की लेंथ थोड़ी ऊंची रखें, ताकि डिटेलिंग पर ध्यान जाए।
सलवार की मोहरी को प्लेन रखने के बजाए आप इस तरह से हेवी एंब्रॉयडरी या प्रिंट वाला बॉर्डर लगवा सकती हैं। ये डिटेलिंग आपकी सलवार का पूरा लुक बदल देगी। खासकर किसी स्पेशल ओकेजन के लिए सलवार सूट स्टिच करा रही हैं, तो मोहरी कुछ ऐसी ही रखें।
मोहरी को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैचिंग कट वर्क लेस ले लें या फिर ऑर्गेंजा फैब्रिक। इसे मोहरी की जगह अटैच करा लें, बहुत फैंसी लुक आएगा। इस तरह की सलवार अक्सर डिजाइनर सूटों के साथ आती हैं। आप अपनी छोटी सी क्रिएटिविटी से अपने डेली वियर सूट को भी वैसा लुक दे सकती हैं।
सलवार की मोहरी पर आप रंग-बिरंगी और गोल्डन लेस लगवा सकती हैं।खासकर पटियाला सूट स्टिच करा रही हैं, तो ये छोटी सी डिटेलिंग आपके लुक में चार चांद लगा देगी। आमतौर पर अगर सूट थोड़ा हैवी है तो गोल्डन लेस मोहरी पर लगवाकर काफी बैलेंस और सुंदर लुक आता है।
सूट को मॉडर्न ट्वीस्ट देना है तो डिजाइनर मोहरी इन दिनों काफी ट्रेंड में बनी हुई हैं। इनमें लेस और कट वर्क का सुंदर काम होता है, जो सलवार को काफी स्टाइलिश लुक देता है। इसके साथ में प्रिंटेड कुर्ता स्टिच करा लें, डेली वियर के लिए कमाल का सूट सेट तैयार हो जाएगा।
डेली वियर के सूट को थोड़ा सा फैंसी लुक देना है, तो मोहरी पर ये डिटेलिंग करा लें। बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है, लेकिन काफी सुंदर लगता है। इसमें सिलाई से ही काफी सुंदर डिजाइन बनाया गया है, साथ ही दूसरे रंग की बारीक लेस का भी काम है। तभी ओवरऑल लुक काफी अच्छा आ रहा है।
फॉर्मल ट्विस्ट के लिए आप सलवार की मोहरी पर कुछ इस तरह से बटन भी लगवा सकती हैं। ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगता है। डेली वियर के सूटों को स्टाइलिश लुक देने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये ज्यादा ओवर भी नहीं लगता और आपके लुक को फीका भी नहीं लगने देता।