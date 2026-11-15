छठ पर एक्ट्रेसेस का दिखता है शानदार देसी अंदाज, खूबसूरत लुक्स खींचते हैं ध्यान

यूपी, बिहार और झारखंड में छठ पूजा को बहुत खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन महिलाएं खूबसूरत साड़ियां, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और सादगी से भरा उनका लुक हर किसी का ध्यान खींचता है। इस पूजा के दौरान ट्रेडिशनल आउटफिट में सजी अभिनेत्रियां न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचती हैं ब्लकि त्योहार की रौनक बढ़ाती हैं, बल्कि अपने खूबसूरत अंदाज से फैशन गोल्स भी देती हैं। आइए, देखते हैं छठ पूजा पर एक्ट्रेसेस के कुछ शानदार देसी लुक्स।
लाइलेक रंग की सिल्क साड़ी में नेहा मारदा का लुक काफी खास है। इस साड़ी में गोल्डन किरन काफी सुंदर लग रही है। एक्ट्रेस ने गुजराती स्टाइल में इस साड़ी को पहना है और गले में एक सुंदर कुंदन नेकपीस पहना है। ग्लोइंग मेकअर और लाल रंग का सिंदूर लुक को खास बनाने का काम कर रहा है।
हरी साड़ी में मनीषा रानी का ये सुंदर लुक है। इस साल की छठ पूजा से पहले उन्होंने इस लुक को शेयर किया है। फुल स्लीव्स ब्लाउज और गोल्ड टेम्पल सेट इस लुक को खास बना रहा है।
फिल्म द विवान में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने इस लुक को कैरी किया था। भले ही इसमें एक्ट्रेस ने एक प्लेन कॉटन की साड़ी को कैरी किया है, लेकिन फिर भी लुक काफी सुंदर दिख रहा है। फोटो क्रेडिट- mamaraazzi
पीले रंग की साड़ी में छठ पूजा पर तैयार होने के लिए आप अक्षरा सिंह की तरह लुक क्रिएट कर सकती हैं। इस लुक में एक्ट्रेस ने एक सुंदर पीली साड़ी पहनी है और गले में एक हैवी नेकलेस पहना है।
छठ पूजा के लिए रानी चैटर्जी का ये लुक काफी प्याजा है। महापर्व के दौरान ज्यादातर महिलाएं पीली या नारंगी रंग की साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इस साल पूजा में अगर आप भी इन रंगों की साड़ी पहनने वाली हैं तो एक्ट्रेस के लुक्स से टिप्स लेकर तैयार हों।
नेहा मर्दा का ये लुक भले ही सिंपल दिखाई दे रहा है लेकिन इस लुक में उनकी नोज रिंग काफी खास नजर आ रही है। हल्की लेकिन चटक रंग की साड़ी, गले में गोल्ड नेकलेस और नारंगी सिंदूर लुक को खूबसूरत बना रहा है।