छठ पर एक्ट्रेसेस का दिखता है शानदार देसी अंदाज, खूबसूरत लुक्स खींचते हैं ध्यान

छठ पूजा के लिए एक्ट्रेसेस के लुक

यूपी, बिहार और झारखंड में छठ पूजा को बहुत खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन महिलाएं खूबसूरत साड़ियां, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और सादगी से भरा उनका लुक हर किसी का ध्यान खींचता है। इस पूजा के दौरान ट्रेडिशनल आउटफिट में सजी अभिनेत्रियां न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचती हैं ब्लकि त्योहार की रौनक बढ़ाती हैं, बल्कि अपने खूबसूरत अंदाज से फैशन गोल्स भी देती हैं। आइए, देखते हैं छठ पूजा पर एक्ट्रेसेस के कुछ शानदार देसी लुक्स।