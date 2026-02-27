होली या रमजान पार्टी के लिए चुनें आमना शरीफ जैसे सूट-साड़ी या लहंगा लुक्स, दिखेंगी बला की खूबसूरत

आमना शरीफ के एथनिक लुक्स

एक्ट्रेस आमना शरीफ अपने स्टाइलिश लुक्स के लिए फेमस हैं। आमना ज्यादातर एथनिक आउटफिट्स कैरी करना पसंद करती हैं। उन्हें सूट, साड़ी, लहंगा स्टाइल करना काफी पसंद है। आमना के लुक्स हर लड़की किसी खास शादी-फंक्शन या फिर होली-रमजान जैसे त्योहार के लिए कैरी कर सकती हैं। अगर आप होली पार्टी या रमजान के लिए एथनिक आउटफिट्स खोज रही हैं, तो आमना के एथनिक लुक्स से फैशन टिप्स ले सकती हैं। चलिए आपको एक्ट्रेस के खास लुक्स दिखाते हैं।