होली या रमजान पार्टी के लिए चुनें आमना शरीफ जैसे सूट-साड़ी या लहंगा लुक्स, दिखेंगी बला की खूबसूरत

एक्ट्रेस आमना शरीफ अपने स्टाइलिश लुक्स के लिए फेमस हैं। आमना ज्यादातर एथनिक आउटफिट्स कैरी करना पसंद करती हैं। उन्हें सूट, साड़ी, लहंगा स्टाइल करना काफी पसंद है। आमना के लुक्स हर लड़की किसी खास शादी-फंक्शन या फिर होली-रमजान जैसे त्योहार के लिए कैरी कर सकती हैं। अगर आप होली पार्टी या रमजान के लिए एथनिक आउटफिट्स खोज रही हैं, तो आमना के एथनिक लुक्स से फैशन टिप्स ले सकती हैं। चलिए आपको एक्ट्रेस के खास लुक्स दिखाते हैं।
प्याजी रंग की पिंक नेट साड़ी को आमना ने स्वीटहार्ट नेकलाइन ब्लाउज के साथ पेयर किया है। इस तरह का साड़ी लुक किसी भी पार्टी के लिए परफेक्ट हो सकता है।
रजमान पार्टी के लिए गोल्डन बॉर्डर वाला ऑफ व्हाइट सूट आप स्टाइल कर सकती हैं। सूट के साथ एक्ट्रेस ने हैवी मोती वाले झुमके और मांग टीका स्टाइल किया है।
फ्लॉवर नेट स्टाइल में लॉन्ग सूट आमना ने पहना हुआ है। इसका रंग आसमान और ऑफ व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा लग रहा है। रमजान या होली मिलन के लिए इस तरह का सूट स्टाइल करें।
आमना ने जरी वर्क वाले रेड ब्लाउज के साथ फ्री स्टाइल साड़ी पहनी हुई है। ये लुक थोड़ा वेस्टर्न और एथनिक टच के साथ है, जो आमना पर खिल रहा है। आप भी इस तरह का लुक स्टाइल करें।
ब्लैक कलर की बॉर्डर साड़ी में आमना शरीफ कातिलाना दिख रही हैं। गोल्डन कलर के बॉर्डर के साथ ये साड़ी क्लासी लग रही है। आमना ने स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज के साथ इसे स्टाइल किया है और गले में चोकर व ईयरिंग्स के साथ लुक पूरा किया है।
रमजान के खास मौके के लिए ग्रीन कलर की घरारा सूट भी आप पहन सकती हैं। घरारा सूट का कुर्ता शॉर्ट स्टाइल में है और एक्ट्रेस ने इनके साथ दुपट्टा भी स्टाइल किया है।
ऑरेंज कलर का मिरर वर्क वाला शरारा लुक भी आमना पर जच रहा है। इस तरह का शरारा आप रमजान या होली के त्योहार के लिए स्टाइल कर सकती हैं। ये खूबसूरत लुक देगा।