क्राउन पफ से स्लीक बन तक, ये 9 हेयरस्टाइल वेस्टर्न आउटफिट्स पर लगा देंगी चार चांद, देखें फोटोज

वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए हेयरस्टाइल

वेस्टर्न आउटफिट्स पर हेयरस्टाइल सोचने में भी समय लगता है। एथनिक पर जूड़ा, ओपन लुक या हाफ डू बना सकते हैं लेकिन वेस्टर्न पर हेयरस्टाइल भी अलग दिखनी चाहिए। अगर आप भी वेस्टर्न लुक्स के लिए हेयरस्टाइल सोच रही हैं, तो हम आपको कुछ ट्रेंडी और सिंपल हेयरस्टाइल की फोटोज दिखाने जा रहे हैं। ये हेयरस्टाइल एक्ट्रेसेस से प्रेरित हैं लेकिन इन्हें बनाना काफी आसान है। चलिए आपको हेयरस्टाइल दिखाते हैं।