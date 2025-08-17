कुर्ती के साथ पहनें ये फैंसी डिजाइन के बॉटम, पूरा सूट दिखने लगेगा स्टाइलिश

पैंट-पलाजो डिजाइन

ट्रेंडी डिजाइन के सलवार पूरे लुक को चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक जैसे कुर्ते हर रोज पहनती है तो उनके बॉटम के साथ एक्सपेरिमेंट करें। इन दिनों कई तरह के बॉटम वियर सूट को डिजाइनर लुक देते हैं। जिसमे नैरो पैंट, फ्लेयर पलाजो से लेकर धोती, ट्यूलिप और फारसी सलवार शामिल है। तो नेक्स्ट टाइम सूट सिलवाने से पहले इन डिजाइन के बॉटम को कुर्ते के साथ मैच करें, पूरा लुक स्टाइलिश नजर आएगा।