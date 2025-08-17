9 trendy fancy dhoti tulip pant palazo design stylish pattern match with kurti कुर्ती के साथ पहनें ये फैंसी डिजाइन के बॉटम, पूरा सूट दिखने लगेगा स्टाइलिश
Latest Bottem Wear: सूट पहनकर स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो हमेशा एक जैसे डिजाइन पहनने को अवॉइड करें। हट के लुक चाहती हैं तो इन फैंसी और ट्रेंडी डिजाइन के पैंट, पलाजो और फारसी सलवार को सिलवा लें। पूरा सूट सुंदर दिखने लगेगा। 

AparajitaSun, 17 Aug 2025 02:27 PM
1/9

पैंट-पलाजो डिजाइन

ट्रेंडी डिजाइन के सलवार पूरे लुक को चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक जैसे कुर्ते हर रोज पहनती है तो उनके बॉटम के साथ एक्सपेरिमेंट करें। इन दिनों कई तरह के बॉटम वियर सूट को डिजाइनर लुक देते हैं। जिसमे नैरो पैंट, फ्लेयर पलाजो से लेकर धोती, ट्यूलिप और फारसी सलवार शामिल है। तो नेक्स्ट टाइम सूट सिलवाने से पहले इन डिजाइन के बॉटम को कुर्ते के साथ मैच करें, पूरा लुक स्टाइलिश नजर आएगा।

2/9

फ्लेयर पलाजो

शार्ट या लांग दोनों तरह के कुर्ते के साथ फ्लेयर वाले पलाजो दिखने में ब्यूटीफुल लगेंगे। पलाजो की हेमलाइन पर इस तरह की डिजाइन क्यूट लुक देगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/9

साइड प्लीट्स

पलाजो के साइड एरिया पर बटन की डिटेलिंग और साथ ही प्लीट्स की डिजाइन स्कर्ट जैसा लुक देगी और ट्रेडिशनल स्कर्ट जैसा लुक दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/9

प्लीटेड पलाजो

पलाजो की डिजाइन को हैवी बनाना चाहती हैं तो कमर पर प्लीट्स के साथ स्टिच करवाएं। ये लांग या शार्ट दोनों कुर्ती के साथ ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/9

फारशी सलवार

इन दिनों फारशी सलवार काफी ट्रेंड में है। लेकिन बिल्कुल प्लेन फारशी सलवार स्टिच करवाने की बजाय आप उसमे थोड़ा एंब्रायडरी करवाएं या लैस लगवाएं। तो ये और ज्यादा ब्यूटीफुल और ट्रेंडी दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/9

फ्लावर कट&nbsp;

बूट कट पलाजो सिलवाने के साथ नीचे की तरफ फ्लावर कट और सिल्वर गोटा या लैस स्टिच करवाएं। ये ब्यूटीफुल लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/9

लैस वाले ट्यूलिप पैंट&nbsp;

ट्यूलिप पैंट बिल्कुल प्लेन डिजाइन के कम अच्छे लगते हैं। अगर फैब्रिक बिल्कुल प्लेन है तो उसमे लैस की डिटेलिंग करवाएं। तो ये ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/9

डबल रफल

पलाजो को सिलवाने जा रही हैं तो शार्ट कुर्ती के साथ डबल रफल डिजाइन वाले पायजामे सिलवाएं। ये आपके सिंपल से दिख रहे पायजामे को फैंसी बना देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

9/9

लो कट डिजाइन

पायजमा सिलवाते वक्त साइड में कट लगवाकर उसमे लैस की मदद से फ्लावर कट स्टिच करवाएं। ये पायजामा ट्रेंडी दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

