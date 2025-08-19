मेहंदी से हाथों पर करें मोर, हाथी, कमल का शगुन… हरतालिका तीज पर लगाने के लिए 9 प्यारे डिजाइन

मेहंदी महिलाओं के शृंगार का अहम हिस्सा मानी जाती है। तीज-त्योहारों पर इनका खास महत्व होता है। हरितालिका तीज आ रही है, ऐसे में मेहंदी लगाना तो बनता है। पारंपरिक मेहंदी के कुछ पैटर्न यहां हैं जो तीज के लिए बेस्ट हैं।
सिंपल टिक्की वाली डिजाइन हर किसी ने कभी न कभी लगाई होती है। इसमें ही थोड़ी सी आसान डिजाइन बनाकर इसे आप मंडाला आर्ट मेहंदी का रूप दे सकते हैं।
ये डिजाइन आप बैक और फ्रंट दोनों तरफ लगा सकते हैं। इसमें कमल का फूल बना है जो कि लक्ष्मीजी का आसन है। यह पारंपरिक शुद्ध चिह्नों में से एक है।
मेहंदी में ज्योमेट्री के ही आकारों का अलग-अलग डिजाइन के बेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां स्क्वैयर है लेकिन यह बर्फी के आकार का है। इस मेहंदी को भी हथेली पर सजा सकते हैं। इसमें उंगलियों की डिजाइन का शेप भी मैचिंग रखा गया है।
इस मेहंदी में सुंदर कमल का फूल बना है। साथ में कलाई पर बैंगल्स जैसा लुक दिया गया है। हरतालिका तीज के मौके पर यह मेहंदी परफेक्ट है।
मेहंदी की ये डिजाइन एकदम सिंपल और दिल जीतने वाली है। गोला बनाने में दिक्कत हो तो किसी चीज का ढक्कन या छोटी चूड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलाई पर लाइन खींचने के लिए स्केल यूज करें। हाथ के दूसरी ओर भी ऐसी ही मेहंदी लगाएं।
मोर या मोरपंख वाली मेहंदी पसंद है तो ये मेहंदी बेस्ट है। दो फूलों के बीच सुंदर मोर और कलाई तक जाता मोर पंख बेहद खूबसूरत लगता है। रचने के बाद इस मेहंदी से नजर नहीं हटेगी।
नई दुलहन हैं तो आपके हाथों पर ये मेहंदी सुंदर लगेगी। इसमें कालियों पर हैवी डिजाइन है।
हाथी भी हिंदुओं में शुभ माना जाता है। मेहंदी में इसे बनाना शुभता की निशानी है। दो सुंदर हाथी और फूल वाली डिजाइन आसान ही है।
दोनों हाथों पर ये मेहंदी आप किसी भी मौके पर और किसी को भी लगा सकते हैं। Images Credit: cjmehndi_designe Instagram