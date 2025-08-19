मेहंदी से हाथों पर करें मोर, हाथी, कमल का शगुन… हरतालिका तीज पर लगाने के लिए 9 प्यारे डिजाइन

ज्योमेट्री डिजाइन

मेहंदी में ज्योमेट्री के ही आकारों का अलग-अलग डिजाइन के बेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां स्क्वैयर है लेकिन यह बर्फी के आकार का है। इस मेहंदी को भी हथेली पर सजा सकते हैं। इसमें उंगलियों की डिजाइन का शेप भी मैचिंग रखा गया है।