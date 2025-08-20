शादी-सगाई में मेहमान बनकर दिखेंगी सबसे खूबसूरत, पहनें ये ब्यूटीफुल अनारकली सूट

त्योहारों के साथ ही जल्दी शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में मेहमान बनकर किसी वेडिंग पार्टी में जाना है। तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है। ऐसा क्या पहनें जो ना केवल ब्यूटीफुल, एलिगेंट हो बल्कि वेडिंग पार्टी के हिसाब से हल्का ना लगे। अगर आप कुछ ऐसी सोच रखती हैं तो अपने लिए अनारकली कुर्ते की ये डिजाइन स्टिच करवा लें। ये ना केवल फेस्टिवल में पहनने पर सुंदर दिखेंगे बल्कि वेडिंग पार्टी में आपको क्लासी लुक देंगे।
फुल लेंथ स्लीवलेस अनारकली कुर्ते के साथ नेट फैब्रिक के ब्यूटीफुल एंब्रायडरी वाले दुपट्टे का लुक काफी एलिगेंट दिखता है और भीड़ में हटके दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
इस तरह के कुर्ते में अलग से कलियां काटकर नहीं सिली जातें। बस ए लाइन फैब्रिक को बस्ट एरिया के नीचे स्टिच किया जाता है। हाफ स्लीव और हेमलाइन पर गोटा बॉर्डर के साथ ये अनारकली कुर्ता भी ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
बस्ट एरिया और स्लीव पर दूसरे कपड़े को अटैच कर पूरे 9, 12 या 16 कलियों का कुर्ता स्टिच करवाएं। ये ब्यूटीफुल लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
साउथ इंडियन स्टाइल में सफेद के साथ पीले रंग के कपड़े को अटैच कर चोली वाली डिजाइन को स्टिच करवाएं। एंकल से थोड़ा ऊपर डिजाइन का ये कुर्ता ब्यूटीफुल दिखता है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
काल्फ लेंथ डिजाइन के अनारकली कुर्ते को स्टिच करवाएं और उसे लांग हैवी पलाजो के साथ पेयर करें। इस तरह अनारकली का लुक ब्यूटीफुल दिखता है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
फ्रंट से ओपन डिजाइन का अनारकली कुर्ता फ्लेयर और घेर वाले पलाजो के साथ पेयर करके पहने। रेड या किसी ब्राइट कलर का ये सूट फेस्टिवल पर बेहद अट्रैक्टिव लुक देगा। खासतौर पर न्यू वेड ब्राइड के लिए ये ब्यूटीफुल है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
अनारकली कुर्ते में ढेर सारी कलियां डलवाकर कम कलियां डलवाएं और लांग लेंथ के साथ फुल स्लीव बनवाएं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
इन दिनों अनारकली कुर्ते के साथ भी पलाजो या पैंट को पेयर किया जाता है। तो शार्ट लेंथ वाले कुर्ते भी अनारकली डिजाइन में ब्यूटीफुल लगेंगे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
गले से लेकर बाजू पर हैवी एंब्रायडरी के साथ प्लेन फैब्रिक के पूरे लांग लेंथ वाले कुर्ते अनारकली ड्रेस बोले जाते हैं और वेडिंग फंक्शन के लिए काफी पॉपुलर हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)