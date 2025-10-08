9 latest fancy banarasi silk fabric salwar kurta suit pant suit designs for stitching this Diwali or any festive season बनरासी सिल्म में मिलेंगे प्रिंसेज जैसे ठाठ, फटाफट सिलवा लें ये 9 डिजाइनर बॉटम-कुर्ता सूट
बनरासी सिल्म में मिलेंगे प्रिंसेज जैसे ठाठ, फटाफट सिलवा लें ये 9 डिजाइनर बॉटम-कुर्ता सूट

अगर आप अलग-अलग तरह के कपड़ों का कलेक्शन रखने की शौकीन हैं तो आपके वॉरड्रोब में बनरासी सूट या बनारसी सिल्फ फेब्रिक से बना कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए। यहां कुछ डिजाइन्स हैं जिन्हें आप टेलर या बुटीक को दिखाकर सिलवा सकती हैं।

Kajal SharmaWed, 8 Oct 2025 02:39 PM
1/10

देसी गर्ल बनकर बिखेरें जलवा

ट्रडशिनल आउटफिट्स की बात करें तो सूट सबसे कम्फर्टेबल और एलीगेंट आउटफिट माना जाता है। अगर आप फेस्टिव सीजन के लिए कपड़े सिलवाना चाहती हैं तो बनारसी सूट बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहां बनारसी सिल्फ फेब्रिक से बने कपड़ों के कुछ सैंपल्स हैं। इन्हें आप सिलवा सकती हैं।

2/10

स्टैंड कॉलर कुर्ता देगा एलिगेंट लुक

फुल स्लीव्स और स्टैंड कॉलर के कुर्ते आपको बॉस लेडी लुक देने के साथ काफी एलिगेंट दिखते हैं। पर्पल कलर फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है। आप यहां से डिजाइन और कलर का आइडिया लेकर बनारसी सूट सिलवा सकती हैं।

3/10

मरून कलर में खिलेगा रंग

अगर आपका कलर फेयर है तो मरून कलर का सिल्क फैब्रिक लेकर बंद गला स्टाइल में सूट सिलवा लें। इसमें आस्तीन की लंबाई कोहनी से कुछ नीचे रखें और साइड दुपट्टा कैरी करें।

4/10

फ्रंट स्लिट कोटी स्टाइल कुर्ता

प्लाजो और इनर के साथ कॉन्ट्रास्ट फ्रंट स्लिट कोटी वाला ये कुर्ता काफी स्टाइलिश दिख रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी आप ऐसा ही चुन सकती हैं।

5/10

मिलेगा डिफरेंट लुक

अगर आप दुपट्टा कैरी नहीं करना चाहतीं तो लॉन्ग ट्यूनिक स्टाइल ऐसा कुर्ता सिलवा लें। इसे प्लाजो के साथ पहने काफी प्रिटी लगेगा।

6/10

पाकिस्तानी स्टाइल

अगर आपकी हाइट अच्छी है तो पाकिस्तानी स्टाइस में ऐसा लॉन्ग कुर्ता सिलवाकर इसे चूड़ीदार सलवार के साथ पहन सकती हैं।

7/10

सिंपल और सोबर कुर्ता-प्लाजो

कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहतीं तो बनारसी सिल्फ फैब्रिक में सिंपल सा कुर्ता सिलवाकर इसे प्लाजो के साथ पहनें यह आपको सोबर लुक देगा।

8/10

शर्ट-प्लाजो

अगर कुर्ता आपको ओल्ड फैशन्ड लगता है तो लॉन्ग शर्ट के साथ प्लाजो सिलवा सकती हैं। बनारसी कपड़े में यह एकदम इंडो-वेस्टर्न का परफेक्ट कॉम्बो लगेगा।

9/10

परफेक्ट इंडो-वेस्टर्न

इंडो-वेस्टर्न में यह कॉम्बो भी काफी प्रिटी लुक देता है। आप सैटिन या सिल्क की प्लेन शर्ट के साथ बनारसी सिल्क का प्रिंटेड या एम्ब्रॉड्री वाला लूज प्लाजो सिलवा सकती हैं। मम्मी की कोई पुरानी साड़ी पड़ी हो तो एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं।

10/10

ब्लैक कलर में ढाएंगी गजल

बनारसी ब्लैक प्लाजो सिलवाकर आप पुरानी रखी किसी ब्लैक शर्ट के साथ पेयर कर सकती हैं। या माधुरी दीक्षित की तरह अंगरखा नेक में टॉप सिलवा लें। All images Credit: Pinterest

