9 designer mehndi pattern simple sober images finger hand heena save now मेहंदी के ये 9 सिंपल-सोबर डिजाइन्स मोह लेंगे मन, सजीले हाथों से बटोरें तारीफें
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलमेहंदी के ये 9 सिंपल-सोबर डिजाइन्स मोह लेंगे मन, सजीले हाथों से बटोरें तारीफें

मेहंदी के ये 9 सिंपल-सोबर डिजाइन्स मोह लेंगे मन, सजीले हाथों से बटोरें तारीफें

Rakshabandhan Mehndi:  मेहंदी डिजाइन कलेक्शन का शौक है तो यहां आपको अलग-अलग ट्रेंड की सुंदर डिजाइन मिल सकती हैं। ये 9 फोटोज आप सेव रख सकते हैं।

Kajal SharmaFri, 8 Aug 2025 03:51 PM
1/10

हाथों पर रचेगी खूबसूरत मेहंदी

त्योहारों पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। मेहंदी लगाने और लगवाने वाले दोनों अक्सर सुंदर डिजाइनों की खोज में लगे रहते हैं। लाइव हिंदुस्तान में हम समय-समय पर मेहंदी की डिजाइन प्रकाशित करते रहते हैं। इन्हें सेव करके आप अपना कलेक्शन मेनटेन कर सकते हैं। Image Credit: manisha__mehndi_arts Instagram

2/10

बैक हैंड डिजाइन

आजकल फ्रंट हैंड से ज्यादा बैक हैंड की मेहंदी डिमांड में रहती है। आप ट्रडिशनल और आसान डिजाइन बनाना चाहते हैं तो सर्कल वाली ये मेहंदी लगा लें। सर्कल को बाहर से सजा लें।

3/10

सुंदर फूलों वाली मेहंदी

हाथ पर छोटे-छोटे फूल और भरी हुई उंगलियां। ये रिवर्स स्टाइल मेहंदी काफी ट्रेंडी है। सिंपल मेहंदी पसंद है तो ये लगाकर देखें।

4/10

झटपट लगेगी ये मेहंदी

बैक हैंड पर मेहंदी लगाने का समय नहीं और कुछ अलग लगाना चाहते हैं तो ये स्टाइल ट्राई करके देख सकती हैं।

5/10

हाफ फिंगर डिजाइन

सेंटर में सुंदर कमल का फूल और हाफ उंगलियों पर मेहंदी की डिजाइन काफी ट्रडिशनल और सुंदर लगती है। इसे भी आसानी से लगाया जा सकता है।

6/10

गोल टिक्की

गोल टिक्की वाली मेहंदी एवरग्रीन है। इसमें आप अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स करके डिजाइन बदल भी सकते हैं। ये बेसिक डिजाइन भी काफी सुंदर लगता है। इसमें आप कलाई पर मैचिंग ब्रेसलेट बना लें।

7/10

मंडाला स्टाइल&nbsp;

मंडाला आर्ट मेहंदी में काफी अच्छा लगता है। इसकी एक डिजाइन उठाकर बैक हैंड पर लगा लें। नीचे आकर कलाई पर भी लगा लें।

8/10

ट्रेंडी जूलरी

जूलरी स्टाइल मेहंदी भी आजकल काफी पसंद की जा रही है। बैक हैंड पर लोटस वाली ये डिजाइन बना सकते हैं।

9/10

छोटी हथेली की डिजाइन

सर्कल वाली ये मेहंदी भी लगाने में आसान है। यह साइडर मेहंदी है। थोड़ा हाथ खाली रखना है।

10/10

स्टार फ्लॉवर मेहंदी

सिंपल और ट्रेंडी मेहंदी लगानी है तो स्टार जैसे ये फूलों वाली यह मेहंदी बेस्ट है। इसमें आपको पूरी कलाई पर बस फूल बनाने हैं।

Mehndi Design Raksha Bandhan