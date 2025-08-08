मेहंदी के ये 9 सिंपल-सोबर डिजाइन्स मोह लेंगे मन, सजीले हाथों से बटोरें तारीफें

त्योहारों पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। मेहंदी लगाने और लगवाने वाले दोनों अक्सर सुंदर डिजाइनों की खोज में लगे रहते हैं। लाइव हिंदुस्तान में हम समय-समय पर मेहंदी की डिजाइन प्रकाशित करते रहते हैं। इन्हें सेव करके आप अपना कलेक्शन मेनटेन कर सकते हैं। Image Credit: manisha__mehndi_arts Instagram
आजकल फ्रंट हैंड से ज्यादा बैक हैंड की मेहंदी डिमांड में रहती है। आप ट्रडिशनल और आसान डिजाइन बनाना चाहते हैं तो सर्कल वाली ये मेहंदी लगा लें। सर्कल को बाहर से सजा लें।
हाथ पर छोटे-छोटे फूल और भरी हुई उंगलियां। ये रिवर्स स्टाइल मेहंदी काफी ट्रेंडी है। सिंपल मेहंदी पसंद है तो ये लगाकर देखें।
बैक हैंड पर मेहंदी लगाने का समय नहीं और कुछ अलग लगाना चाहते हैं तो ये स्टाइल ट्राई करके देख सकती हैं।
सेंटर में सुंदर कमल का फूल और हाफ उंगलियों पर मेहंदी की डिजाइन काफी ट्रडिशनल और सुंदर लगती है। इसे भी आसानी से लगाया जा सकता है।
गोल टिक्की वाली मेहंदी एवरग्रीन है। इसमें आप अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स करके डिजाइन बदल भी सकते हैं। ये बेसिक डिजाइन भी काफी सुंदर लगता है। इसमें आप कलाई पर मैचिंग ब्रेसलेट बना लें।
मंडाला आर्ट मेहंदी में काफी अच्छा लगता है। इसकी एक डिजाइन उठाकर बैक हैंड पर लगा लें। नीचे आकर कलाई पर भी लगा लें।
जूलरी स्टाइल मेहंदी भी आजकल काफी पसंद की जा रही है। बैक हैंड पर लोटस वाली ये डिजाइन बना सकते हैं।
सर्कल वाली ये मेहंदी भी लगाने में आसान है। यह साइडर मेहंदी है। थोड़ा हाथ खाली रखना है।
सिंपल और ट्रेंडी मेहंदी लगानी है तो स्टार जैसे ये फूलों वाली यह मेहंदी बेस्ट है। इसमें आपको पूरी कलाई पर बस फूल बनाने हैं।