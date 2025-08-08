मेहंदी के ये 9 सिंपल-सोबर डिजाइन्स मोह लेंगे मन, सजीले हाथों से बटोरें तारीफें

हाथों पर रचेगी खूबसूरत मेहंदी

त्योहारों पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। मेहंदी लगाने और लगवाने वाले दोनों अक्सर सुंदर डिजाइनों की खोज में लगे रहते हैं। लाइव हिंदुस्तान में हम समय-समय पर मेहंदी की डिजाइन प्रकाशित करते रहते हैं। इन्हें सेव करके आप अपना कलेक्शन मेनटेन कर सकते हैं। Image Credit: manisha__mehndi_arts Instagram