मेहंदी के ये 9 डिजाइन हैं एवरग्रीन, किसी भी मौके पर लगाएंगी तो मिलेगी जमकर तारीफ

फेस्टिव सीजन के लिए मेहंदी के डिजाइन खोज रही हैं तो अपने कलेक्शन में ये 9 देसी डिजाइन्स जोड़ सकती हैं। शरदीय नवरात्र और आने वाले कई त्योहारों पर ये फ्रंट और बैक हैंड के डिजाइन्स परफेक्ट हैं।

Kajal SharmaWed, 17 Sep 2025 04:32 PM
1/10

फेस्टिव सीजन के लिए मेहंदी डिजाइन

मेहंदी लगाने और डिजाइन्स कलेक्ट करने का शौक है तो आप अपने कलेक्शन में ये सुंदर बेल-बूटे वाली देसी हिना पैटर्न भी सेव कर सकते हैं। आने वाले गरबा और डांडिया फेस्टिवल में आपके हाथ लुक में चार चांद लगा देंगे। All Image Credit: @priyadasilamehndi

2/10

बनाना ना भूलें शुभ चिह्न

नवरात्रि की मेहंदी में आप हिंदू धर्म में शुभ माने जाने वाले चिह्न बना सकती हैं। यह बैक हैंड की मेहंदी है और इसमें देवी मां के पसंदीदा कमल के इर्द-गिर्द डिजाइन बनाई गई है।

3/10

बैक हैंड पर भरी मेहंदी

गरबा या डांडिया खेलते वक्त आपके हाथ हाइलाइट होंगे। इन पर सुंदर डिजाइन लगाकर आप सबका ध्यान खींच सकती हैं। कलाई तक 3डी और जूलरी स्टाइल मेहंदी का ये परफेक्ट कॉम्बो है।

4/10

3डी फ्लोरल मेहंदी

फूलों वाली मेहंदी भी हाथों पर खूब जंचती है। इसमें 3डी शेड देने से रचने के बाद मेहंदी काफी अच्छी दिखती है।

5/10

कलाई पर कमल वाली सोबर मेहंदी

मेहंदी का यह डिजाइन भी काफी अलग है। इसमें कमल, बेल, मेहंदी और पत्तियों से सुंदर पैटर्न तैयार किया गया है।

6/10

लंबी हथेली के लिए

अगर आपकी हथेली लंबी है तो यह मेहंदी का डिजाइन काफी सुंदर लगेगा। इसमें कलाई पर गुलाब के फूल वाला ब्रेसलेट बनाया गया है, जो कि काफी प्रिटी है।

7/10

नई दुलहन के लिए

अगर आप नई दुलहन हैं तो और आपको कोहनी के आसपास पहुंचती मेहंदी लगानी है तो यह डिजाइन सेव कर सकती हैं।

8/10

झटपट लगेगी डिजाइन

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो यह डिजाइन फटाफट लग जाएगी।

9/10

बैक हैंड पर सिंपल पैटर्न

यह मेहंदी देखने में सुंदर है लेकिन आसानी से लग जाती है। हथेली को हिस्सों में बांटकर आप अंदर डिजाइन भर सकते हैं।

10/10

सुंदर कमल पर टिकेगी नजर

कमल के फूल वाली यह डिजाइन आपके हाथ की शोभा बढ़ा देगी। फेस्टिव सीजन में नवरात्रि, दशहरा, करवाचौथ या दिवाली... हर मौके के लिए यह परफेक्ट है।

