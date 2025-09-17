मेहंदी के ये 9 डिजाइन हैं एवरग्रीन, किसी भी मौके पर लगाएंगी तो मिलेगी जमकर तारीफ

मेहंदी लगाने और डिजाइन्स कलेक्ट करने का शौक है तो आप अपने कलेक्शन में ये सुंदर बेल-बूटे वाली देसी हिना पैटर्न भी सेव कर सकते हैं। आने वाले गरबा और डांडिया फेस्टिवल में आपके हाथ लुक में चार चांद लगा देंगे। All Image Credit: @priyadasilamehndi
नवरात्रि की मेहंदी में आप हिंदू धर्म में शुभ माने जाने वाले चिह्न बना सकती हैं। यह बैक हैंड की मेहंदी है और इसमें देवी मां के पसंदीदा कमल के इर्द-गिर्द डिजाइन बनाई गई है।
गरबा या डांडिया खेलते वक्त आपके हाथ हाइलाइट होंगे। इन पर सुंदर डिजाइन लगाकर आप सबका ध्यान खींच सकती हैं। कलाई तक 3डी और जूलरी स्टाइल मेहंदी का ये परफेक्ट कॉम्बो है।
फूलों वाली मेहंदी भी हाथों पर खूब जंचती है। इसमें 3डी शेड देने से रचने के बाद मेहंदी काफी अच्छी दिखती है।
मेहंदी का यह डिजाइन भी काफी अलग है। इसमें कमल, बेल, मेहंदी और पत्तियों से सुंदर पैटर्न तैयार किया गया है।
अगर आपकी हथेली लंबी है तो यह मेहंदी का डिजाइन काफी सुंदर लगेगा। इसमें कलाई पर गुलाब के फूल वाला ब्रेसलेट बनाया गया है, जो कि काफी प्रिटी है।
अगर आप नई दुलहन हैं तो और आपको कोहनी के आसपास पहुंचती मेहंदी लगानी है तो यह डिजाइन सेव कर सकती हैं।
अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो यह डिजाइन फटाफट लग जाएगी।
यह मेहंदी देखने में सुंदर है लेकिन आसानी से लग जाती है। हथेली को हिस्सों में बांटकर आप अंदर डिजाइन भर सकते हैं।
कमल के फूल वाली यह डिजाइन आपके हाथ की शोभा बढ़ा देगी। फेस्टिव सीजन में नवरात्रि, दशहरा, करवाचौथ या दिवाली... हर मौके के लिए यह परफेक्ट है।