नवरात्रि के 9 दिनों में पहनें इन 9 रंगों की साड़ी, मिलेगा मां दुर्गा का आशीर्वाद

नवरात्रि में पहनें 9 रंग के कपड़े

नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा की पूजा का खास महत्व है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल, फल, मिठाई के साथ ही कपड़े पहनने का भी खास स्थान होता है। अगर आपको मां की विशेष कृपा पानी है तो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों के पसंदीदा कलर को पहनकर रेडी होना चाहिए। तो इस नवरात्रि अगर मां दुर्गा की ब्लेसिंग्स चाहती हैं कि आप पर बनी रहें तो 9 दिनों में इन नौ रंगों को पहनकर तैयार हों।