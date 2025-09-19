9 days navratri 9 colour saree to wear for puja get blessing maa durga नवरात्रि के 9 दिनों में पहनें इन 9 रंगों की साड़ी, मिलेगा मां दुर्गा का आशीर्वाद
नवरात्रि के 9 दिनों में पहनें इन 9 रंगों की साड़ी, मिलेगा मां दुर्गा का आशीर्वाद

Navratri 9 Days Saree Ideas: नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरुपों की पूजा होती है। इस पूजा में भोग और फूल के साथ ही मां के प्रिय रंग का भी खास महत्व होता है। नवरात्रि में मां की कृपा पानी है तो उनके प्रिय रंग को पहनकर तैयार हो जाएं।

AparajitaFri, 19 Sep 2025 06:05 PM
नवरात्रि में पहनें 9 रंग के कपड़े

नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा की पूजा का खास महत्व है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल, फल, मिठाई के साथ ही कपड़े पहनने का भी खास स्थान होता है। अगर आपको मां की विशेष कृपा पानी है तो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों के पसंदीदा कलर को पहनकर रेडी होना चाहिए। तो इस नवरात्रि अगर मां दुर्गा की ब्लेसिंग्स चाहती हैं कि आप पर बनी रहें तो 9 दिनों में इन नौ रंगों को पहनकर तैयार हों।

पहला दिन

पहला दिन दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप का होता है। और मां को नारंगी रंग प्रिय है। तो मां की पूजा से लेकर पूरे दिन आप ऑरेंज कलर के कपड़ों को पहन सकती हैं। खासतौर पर सुहागिन स्त्रियां ट्रेडिशनल कपड़े जैसे साड़ी पहन सकती हैं। आजकल टिश्यू फैब्रिक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है जिसे आप पहले दिन पहन सकती हैं।

दूसरा दिन

नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का होता है। जिन्हें सफेद रंग प्रिय है और मां की कृपा पाने के लिए सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ट्रेडिशनल तरीके से रेडी होना है तो व्हाइट एंड गोल्ड सिल्क की साड़ी पहनकर तैयार हो जाएं।

तीसरा दिन

तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरुप की पूजा होती है और इन्हें लाल रंग प्रिय है। लाल रंग में प्लेन शिफॉन वाली बॉर्डर की साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक देगी और चमक-दमक से दूर करेगी।

चौथा दिन

देवी दुर्गा का चौथा स्वरुप मां कुष्मांडा का है। जिन्हें शाही नीला यानी रॉयल ब्लू कलर प्रिय होता है। आप नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो सकती हैं। रॉयल ब्लू कलर में सैटिन फैब्रिक की साड़ी ट्रेंडी लुक देगी।

पांचवा दिन

स्कन्दमाता देवी दुर्गा के पांचवे स्वरुप की देवी हैं। जो माता के रूप में विराजती हैं। इन्हें पीला रंग पसंद है। पीले रंग की कलमकारी साड़ी लुक को ब्यूटीफुल बनाएगी।

छठा दिन

नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनकर तैयार होंगी तो मां की विशेष कृपा मिलेगी। हरे रंग में नेट फैब्रिक की साड़ी ब्यूटीफुल लुक देगी।

सातवां दिन

सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। इन्हें स्याह यानी ग्रे रंग प्रिय है। शिमरी फैब्रिक में ये साड़ी ग्रे कलर के साथ खूबसूरत दिखेगी।

आठवां दिन

आठवां दिन महागौरी का होता है। देवी दुर्गा के आठवें स्वरुप की देवी महागौरी हैं। तो सौम्य, सुंदर स्वरुप हैं। इन्हें बैंगनी रंग पसंद है। बैंगनी रंग की साड़ी पहनकर रेडी हो जाएंगी तो पूरा दिन मां की कृपा बरकरार रहेगी। हैवी एंब्रायडरी ब्लाउज और बॉर्डर वाली साड़ी के साथ अष्टमी का लुक ट्रेडिशनल दिखेगा।

नौवां दिन

नवरात्रि के नौवें दिन की देवी मां सिद्धिदात्री हैं। जो सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं। इन्हें मयूरी हरा रंग पसंद है। टिश्यू या सिंपल शिफॉन फैब्रिक की पिकॉक ग्रीन कलर की साड़ी अट्रैक्टिव दिखेगी।

