इंगेजमेंट के लिए अट्रैक्टिव 9 मेहंदी डिजाइन, हाथों की सुंदरता बढ़ा देगी अरेबिक पैटर्न

सगाई के मौके पर हाथों पर मेहंदी लगवानी है। लेकिन कंफ्यूज हैं कि किस तरह की डिजाइन लगवाएं जो हाथों को अट्रैक्टिव दिखाए और शादी वाले लुक से आपका इंगेजमेंट लुक अलग दिखे। तो ये अरेबिक पैटर्न वाली डिजाइन को सेलेक्ट कर लें। जो आपके हाथों की सुंदरता बढ़ाएगी और टिपिकल भरे हाथ वाली डिजाइन से अलग दिखेगी। ये 9 ब्यूटीफुल डिजाइन इंगेजमेंट के मौके पर लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ( इमेज साभार- Pintrest)
जल्दी ही सगाई होने वाली है और अपने लिए किसी मिनिमल डिजाइन की मेंहदी खोज रहीं तो इन फोटोज को सेव कर लें। जो आपके मॉडर्न ब्राइड वाले लुक में चार चांद लगाएगी।
मॉडर्न इंगेजमेंट ब्राइड हैं लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच लुक में चाहती हैं तो ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है। इस फोटो को सेव कर लें।
वेडिंग के फंक्शन में सिंपल और अट्रैक्टिव मेहंदी डिजाइन खोज रही तो ये डिजाइन परफेक्ट है। इसे दुल्हन की भाभी भी हाथों पर फटाफट सजा सकती हैं।
बैक हैंड से लेकर फ्रंट हैंड पर इस तरह की डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। अरेबिक पैटर्न हाथों की शोभा बढ़ा देता है।
दुल्हन हैं और सगाई के मौके पर मेहंदी लगवानी है तो फूल वाली डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी।
वेडिंग फंक्शन में दुल्हन की भाभी के लिए ये डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। मिनिमम पैटर्न की मेहंदी डिजाइन की फोटो सेव कर लें।
अरेबिक डिजाइन के ये मॉडर्न पैटर्न ब्राइड्स के हाथों पर ब्यूटीफुल दिखेंगे। मिनिमम लुक चाहने वाली ब्राइड इंगेजमेंट मेहंदी की ये डिजाइन चुन सकती हैं।
मेहंदी की कुछ डिजाइन फॉरएवर होती हैं जो हमेशा अच्छी लगती हैं। अरेबिक पैटर्न में ये डिजाइन कॉमन है लेकिन फिर भी हाथों पर खूबसूरत दिखती है। इंगेजमेंट जैसे मौके पर इस तरह की डिजाइन चुन सकती हैं।
खुद से मेहंदी लगानी है तो ये राउंड एंड स्क्वेअर शेप वाली सिंपल डिजाइन आसानी से लग जाएगी। तो वेडिंग फंक्शन में इसे ब्राइड की फ्रेंड्स ट्राई कर सकती हैं।