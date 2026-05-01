इंगेजमेंट के लिए अट्रैक्टिव 9 मेहंदी डिजाइन, हाथों की सुंदरता बढ़ा देगी अरेबिक पैटर्न

ब्राइडल इंगेजमेंट मेहंदी डिजाइन

सगाई के मौके पर हाथों पर मेहंदी लगवानी है। लेकिन कंफ्यूज हैं कि किस तरह की डिजाइन लगवाएं जो हाथों को अट्रैक्टिव दिखाए और शादी वाले लुक से आपका इंगेजमेंट लुक अलग दिखे। तो ये अरेबिक पैटर्न वाली डिजाइन को सेलेक्ट कर लें। जो आपके हाथों की सुंदरता बढ़ाएगी और टिपिकल भरे हाथ वाली डिजाइन से अलग दिखेगी। ये 9 ब्यूटीफुल डिजाइन इंगेजमेंट के मौके पर लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ( इमेज साभार- Pintrest)